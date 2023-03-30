Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
Если долго размахивать дубиной в посудной лавке...
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Давайте представим себе, что мы не видели, как после штурма Мариуполя наше руководство вспомнило о печальной судьбе многих сирийских городов и крепко задумалось. Допустим, что мы не видели, как большая часть подразделений ВСУ оказалась перемолота в городе, где каждая кочка пристрелена российской артиллерией. Таким образом, ВС РФ не пришлось превращать в руины половину украинских городов и ловить по лесам самых отъявленных бандеровцев, чем Красная Армия занималась много лет после окончания Великой Отечественной.

реклама

Если не брать все вышеупомянутое в рассмотрение, то как определить, когда закончится СВО? Логика подсказывает, что нам нужно ждать пресловутого «черного лебедя», о котором так любят рассуждать рыночные аналитики. Речь идет об выходящем за рамки привычной нам информационной повестки неожиданном событии, которое свидетельствует о сдвиге в восприятии действительности, произошедшем в сознании рыночных игроков.

А тут мы видим Пятую Республику, все еще пока остающуюся главным союзником Вашингтона, которая покупает сжиженный газ у другого союзника дяди Сэма — Объединенных Арабских Эмиратов. Только сделка эта происходит не где-то, а на Шанхайской бирже нефти и природного газа и проводится она в юанях! И это в разгар банковского кризиса в США, когда Федеральный резерв вынужден спасать обанкротившиеся Silicon Valley и Signature Bank путем эмиссии доллара? Нет, ну нельзя же так издеваться над дедушкой Байденом!

А тут Пекин и Бразилиа взяли и заключили соглашение о переводе взаиморасчетов в юани, хотя до этого южноамериканская страна-член БРИКС как-то не торопилась идти на подобный шаг, несмотря на прекрасные отношения не только с Китаем, но и Россией.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если мы вспомним, что после конфликта на Украине дядюшка Сэм планировал устроить еще и «небольшую заварушку» на Тайване, то мы очень быстро обнаружим, что в способность звездно-полосатого «гегемона» создать кому-то проблему уже никто не верит, все стараются отбежать подальше, чтобы не дай бог не остаться с долларами на руках, ну и чтобы осколками не зацепило.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ #нефть и газа на экспорт принесли в бюджет россии дополнительно 2
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил гибель «вагнеровцев» во благо всей России
Вашингтон ставит крест на разработке гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
43
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
32
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
16
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
7
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
3
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
12
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
2
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
3
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Евгений Пригожин не подтвердил отправку подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевское направление
+
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Франция торжественно пообещала поставлять Киеву 0,3% месячной нормы снарядов
1
Цены на DRAM упали на 20% в первом квартале 2023 года
1
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
88

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
102
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
29
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
21
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
33
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
122
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
6
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
48
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
9

Сейчас обсуждают

Галина Галина
20:48
Молодцы ребятушки, бейте упырей вонючих и их сраные мопеды!
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
32Влад32
20:43
Замечены сбитыми?
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
Alex TOPMAN
20:43
Уже лучше, чем мнение автора.
В рунете нашли способ превратить Австралию в необитаемый континент без применения оружия
Ёшкин кот
20:42
Так у АМД ещё месяц назад дрова выходили , где повысили производительность в РТ на 15%
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
sumrack
20:42
А какой смысл выбирать между двцмя кусками говна?! Все что с шильдиком amd просто мусор))
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Ёшкин кот
20:40
Не назвал бы 4080 провалом (хорошая карта, разъемы не горят 😁). 4070ти идеальна для 1440р , но она не для 4к
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
хахахер
20:36
да может даже расстреляют,козыря можно по разному подкидывать.Вон в Белоруссии расстрелы есть,щас туда будут всю эту публику отвозить,после всех этих украинских историй
В Госдепе США отреагировали на арест в России американского журналиста по подозрению в шпионаже
Виктор Воротников
20:34
А ты разве на передке, гнида тыловая?
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Виктор Воротников
20:33
Неее. На реке Лимпопо)
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Виктор Воротников
20:31
Покажи ,пожалуйста, пример. А я тебе из Москвы поаплодирую. На большее, портянка, не рассчитывай. Не заслужил.
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем