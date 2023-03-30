Если долго размахивать дубиной в посудной лавке...

Давайте представим себе, что мы не видели, как после штурма Мариуполя наше руководство вспомнило о печальной судьбе многих сирийских городов и крепко задумалось. Допустим, что мы не видели, как большая часть подразделений ВСУ оказалась перемолота в городе, где каждая кочка пристрелена российской артиллерией. Таким образом, ВС РФ не пришлось превращать в руины половину украинских городов и ловить по лесам самых отъявленных бандеровцев, чем Красная Армия занималась много лет после окончания Великой Отечественной.

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Если не брать все вышеупомянутое в рассмотрение, то как определить, когда закончится СВО? Логика подсказывает, что нам нужно ждать пресловутого «черного лебедя», о котором так любят рассуждать рыночные аналитики. Речь идет об выходящем за рамки привычной нам информационной повестки неожиданном событии, которое свидетельствует о сдвиге в восприятии действительности, произошедшем в сознании рыночных игроков.

А тут мы видим Пятую Республику, все еще пока остающуюся главным союзником Вашингтона, которая покупает сжиженный газ у другого союзника дяди Сэма — Объединенных Арабских Эмиратов. Только сделка эта происходит не где-то, а на Шанхайской бирже нефти и природного газа и проводится она в юанях! И это в разгар банковского кризиса в США, когда Федеральный резерв вынужден спасать обанкротившиеся Silicon Valley и Signature Bank путем эмиссии доллара? Нет, ну нельзя же так издеваться над дедушкой Байденом!

А тут Пекин и Бразилиа взяли и заключили соглашение о переводе взаиморасчетов в юани, хотя до этого южноамериканская страна-член БРИКС как-то не торопилась идти на подобный шаг, несмотря на прекрасные отношения не только с Китаем, но и Россией.

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Если мы вспомним, что после конфликта на Украине дядюшка Сэм планировал устроить еще и «небольшую заварушку» на Тайване, то мы очень быстро обнаружим, что в способность звездно-полосатого «гегемона» создать кому-то проблему уже никто не верит, все стараются отбежать подальше, чтобы не дай бог не остаться с долларами на руках, ну и чтобы осколками не зацепило.