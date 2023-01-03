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Что мы знаем о значении измученного боями города Артемовск
Раз за разом мы слышим в новостях одно и то же название, но не всегда понимаем почему, и что это вообще значит. Давайте разбираться!
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С самого начала специальной военной операции на Украине разношерстная армия маститых экспертов на все лады повторяла нам, что СВО надо закончить как можно скорее. А мне все это время хотелось спросить: это экспертам побыстрее надо или кому? Цели специальной военной операции определены Верховным Главнокомандующим, определены максимально конкретно и понятно: денацификация и демилитаризация Украины! И что, кто-то считает, что среди всех министерств и ведомств, которые эти задачи решают, есть желающие потянуть резину?

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Помню, в совсем юном возрасте довелось мне поездить по Украине. В политических вопросах я тогда был человеком более чем наивным, но историей Великой Отечественной интересовался уже тогда, а потому постоянно приставал к местным бабкам с расспросами, мол, что да как было. И всякий раз они мне шепотом рассказывали, что остались на Украине целые бандеровские деревни, полные «недобитой сволочи». Мне тогда это казалось особо нелепым: лето, жара, красотища стоит неописуемая с золотыми полями до горизонта, а тут шепотом тебе что-то рассказывают, как будто бы кто-то из «недобитков» под окном сидит и слушает.

Потом я, правда, начал много читать: и про то, сколько лет после Победы советские войска гоняли по лесам нацистских коллаборационистов, и про то, какое количество военных преступников Вашингтон вывез в Южную Америку. И летняя нега украинских полей сразу потеряла для меня былой магнетизм, былую привлекательность.

Сегодня наши войска самоотверженно сражаются на Украине с духовными наследниками тех негодяев, кто не просто пытался уничтожить Советский Союз, но и предпринимал все усилия для того, чтобы истребить его народ. И следует полагать, что наше руководство делает все, чтобы помешать повторению этих попыток в будущем, учитывая тот факт, что даже с точки зрения демографии последствия гибели 28 миллионов человек в годы Великой Отечественной войны мы сможем преодолеть ой как нескоро.

Вот и мелькают в новостях сообщения о славном шахтерском городе Артемовск, который стал центром ожесточенного противостояния наших воинов и украинских бандформирований. Для человека, имеющего военную специальность, важность этого железнодорожного узла не представляет никакой загадки, ведь это нам — дилетантам и зевакам интересны танки, пушки, самолеты и прочие частности. Человек военный всегда рассуждает о тыловом обеспечении и плече подвоза.

Так если этот Артемовск настолько важная узловая точка, тогда почему же он еще не в наших руках? И тут мы возвращаемся к определенным Верховным Главнокомандующим целям специальной военной операции: денацификация и демилитаризация!

Бросить Артемовск украинские бандформирования не в состоянии, а значит, они и дальше будут перебрасывать в него свои лучшие силы, хотя я готов поспорить, что артиллерия ВС РФ давно пристрелялась к каждому укрепленному объекту вокруг города. Да и плечо подвоза здесь — до границы рукой подать.

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Уйди наши войска в прорыв и потом, подобно ветеранам Великой Отечественной, по лесам бандеровских недобитков придется гонять очень и очень долго. А тут вон они, все как на ладони! А всевозможные эксперты рассказывали нам про необходимость «побыстрее закончить». Вот недаром народная мудрость гласит, что спешка нужна только при ловле блох!

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#украина #сво #великая отечественная #вс рф
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