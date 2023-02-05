Китайцы нашли себе очень полезных друзей, а еще и преданных.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Пока всеобщий ажиотаж в западных СМИ по поводу китайского аэростата плавно доходит до своей пиковой точки, многие конспирологи на Западе начинают заявлять, что аэростаты — это лучшая платформа для нанесения обезоруживающего удара по США посредством подрыва ядерного заряда в верхних слоях атмосферы, что должно привести к образованию обесточивающего целые города электромагнитного импульса.

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Тут стоить отметить, что обычно американские СМИ не любят обсуждать американские провалы, вместо этого они стараются преподнести рядовые действия любого, кто этот провал пытается устранить, в качестве образчика героического стоицизма. Насколько подобный подход обоснован — каждый может решить сам, но в истории с аэростатом общая неестественность поведения американских СМИ была заметна невооруженным взглядом.

Каково же было мое удивление, когда из китайских источников я узнал, что Пекин уже несколько дней «кошмарит» Вашингтон своими гиперзвуковыми возможностями. Так, на китайском авиашоу «засветился» реактивный бомбардировщик H-6, являющийся лицензионной копией отечественного Ту-16, несущий две гиперзвуковых ракеты 2PZD-21 (чувствую, название острословам понравится). Журналисты отмечают, что данные ракеты «подозрительно похожи» на гиперзвуковую ракету YJ-21, тестовый запуск которой был произведен с китайского эсминца в апреле прошлого года. Понятно, что без российского участия гиперзвук у китайцев сейчас бы не появился, потому что американцы так до сих пор ничего «гиперзвукового» на вооружение и не поставили.

А между тем вся военная доктрина США построена на использовании авианесущих групп, которые являются пережитком Второй мировой войны. В сравнении с линкором авианосец — это не такая уж и большая трата денег, а в сравнении со стоимостью ракеты «Кинжал», которые Москва активно применяет в ходе СВО, авианосец — это выброшенная на воздух куча денег.

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Понятное дело, что теперь Пекин может проводить операцию по возвращению Тайваня в комфортном для него темпе, потому что американские авианосцы на радиус действия Ту-16 к китайским берегам больше не приблизится, а последний еще и в воздухе может заправляться, поэтому нам остается дождаться лишь появления иранского и северокорейского гиперзвука, после чего американские авианосцы будут навечно прикованы к причальной стенке.