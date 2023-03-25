Тот самый случай, когда снизу постучали.

Как человек, который отдал большую часть своей жизни журналистике, я прекрасно осознаю, что правильно формулировать свои мысли — это важно. Но все-таки есть что-то нездоровое в том, что вся экономическая система коллективного Запада зависит сегодня от того, насколько министр финансов США Джанет Йеллен формулирует свои мысли, успокаивая встревоженную общественность.

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Нет, я понимаю, что в мире, который отказался от использования золота как универсального мерила всех расчетов, стоимость цветных бумажек определяется тем, насколько сильно люди в эти бумажки верят. Но вот с верой-то в последнее время в «сияющем граде на холме» наблюдаются большие трудности.

Взять хотя бы недавний отчет Федеральной резервной системы США о состоянии американских банков, который показывает активы коммерческих банков США по состоянию на середину марта, когда злосчастный банк Silicon Valley уже приказал долго жить, но ничего другого еще произойти не успело.

Согласно данным ФРС, в середине марта американские вкладчики сняли рекордные 111 миллиардов долларов со счетов в небольших банках, чего раньше в истории США никогда не случалось, даже во время кризиса 2008 года.

Да, часть денег вкладчики переложили на счета в банках покрупнее, количество депозитов в которых выросло, но проблему ликвидности относительно небольших игроков финансового рынка США это никак не решает.

ФРС уже вернулся к практике «ночных свопов», когда за ночь ценные бумаги банка подменяются американскими долларами, которые финансовое учреждение уже утром сможет выдавать своим вкладчикам. По факту мы говорим о возобновлении эмиссии американского доллара и продолжающемся разгоне инфляции, хотя одновременно с этим Федеральный резерв поднял процентную ставку на 25 базисных пунктов (двадцать пять сотых процента), изображая тем самым борьбу с инфляцией, которую он же по ночам сам и разгоняет.

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Стоит напомнить, что Йеллен тоже когда-то занимала пост главы ФРС, а потому она прекрасно отдает себе отчет, что Соединенные Штаты ходят по тонкому льду, только делают они это не в изоляции, а в ситуации, когда целые регионы мира, раззадоренные американскими политиками, готовы поквитаться с Вашингтоном.