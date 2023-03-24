Непокоренный сирийский народ пользуется сегодня всеобщей симпатией.

После того как аравийские монархии в 2011 году развязали опосредованную войну против Сирии, которая всегда была одним из лидеров арабского мира, Вашингтон не только никак не вознаградил проводников своей воли, он еще и оставил Саудовскую Аравию самостоятельно разбираться с разъяренным Ираном.

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Однако после того как Эр-Рияд и Тегеран официально восстановили дипломатические отношения, стало очевидно, что наветы о «тлетворном персидском влиянии» на Ближнем Востоке сегодня больше ничего не стоят, а потому впервые за последнее десятилетие ребром встал вопрос о восстановлении единства арабского мира.

Понятное дело, что этот процесс должен быть построен вокруг единой идеи, а тут у всех на глазах у разоренной войной Сирии американцы самым натуральным образом воруют нефть. Примечательно, что тот, кто сможет заставить вчерашних звездно-полосатых друзей убраться восвояси, заслужит не только благодарность Москвы, но и звание избавителя от американского ига.

В этом контексте Саудовская Аравия не зря заявила об открытии своего посольства в Дамаске, а президента Сирии Башара Асада приняли с официальным визитом в ОАЭ. Кроме того, Асад недавно встречался с Путиным в Москве, где вопрос об освобождении севера Сирии от американского присутствия не мог не обсуждаться.

В свете этого недавняя атака иранского беспилотника на американскую военную базу, в ходе которой один американский военнослужащий погиб и еще шестеро получили ранение, — это лишь только начало.

В ответ на атаку беспилотника американцы нанесли авиационный удар по проиранским формированиям в Сирии, но это лишь сильнее раззадорит общественное мнение против посланников дяди Сэма.

Саудовская Аравия уже избавляется от американских ценных бумаг (так называемые «трежерис») с беспрецедентной скоростью, и это в тот момент, когда всю банковскую систему США сотрясают конвульсии. По оценкам экспертов, уровень саудовских вложений в американский внешний долг уже достиг самой низкой отметки за последние семь лет!

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В общем, если бы мне кто-то пару лет назад сказал, что страны Ближнего Востока будут в обозримом будущем демонстрировать подобное единство — я бы ни за что не поверил, и пусть впредь никто не рассказывает небылиц про «беззубую» российскую дипломатию.