Современная геополитика строится на выкладках одного британского сэра, согласно которой государства «сердца земли» имеют огромное преимущество над государствами «островными». Думаю, что я ни для кого не стану Кристофором Колумбом, если скажу, что «сердце мира» — это и есть Евразия, где Россия и Китай являются крупнейшими игроками.
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Поскольку у англосаксов не получается сломить волю к сопротивлению ни в Москве, ни в Пекине, большую часть времени они тратят на убеждение государств в Средней Азии в том, что различные подачки от заокеанских «благодетелей» сегодня — это лучше, чем баснословные доходы от транзита всевозможных товаров завтра.
Судя по всему, Москва и Тегеран устали от подобного положения дел и вместо того, чтобы усердствовать в разъяснении элементарных вещей среднеазиатским элитам, решили направить свои усилия на развитие связей в тех сферах, где убеждать никого не требуется.
В частности, согласно сообщениям издания Tehran Times, за последние 12 месяцев транзит грузов через иранские порты на Каспийском море вырос на 70%. В итоге суммарный объем ввозимых и вывозимых грузов за этот же промежуток времени достиг отметки в 210 миллионов тонн, что делает Тегеран не просто идейным сторонником Москвы в деле построения многополярного мира, но и важнейшим торговым партнером.
В этом контексте только что завершившиеся учения в Оманском заливе, в которых Москва принимала самое активное участие, представляются не только и не столько прекрасным шансом повысить престиж России и выполнить союзнический долг, сколько способом обеспечения безопасного транзита российских грузов через Иран.
Стоит ли говорить о том, что, глядя на столь бурное развитие грузоперевозок по Каспийскому морю, среднеазиатские государства достаточно быстро одумаются и предложат Москве и Тегерану серьезно взяться за развитие сухопутных торговых маршрутов, что будет требовать существенного вложения денег.
Что касается вчерашних заокеанских партнеров Москвы, то, зная их методы работы, я не удивлюсь, если все мы скоро услышим громкие причитания относительно того, что экономические связи России и Ирана наносят ущерб экологии Каспийского моря. Особенно комично эти заявления будут выглядеть на фоне той ситуации, которая складывается в самих Соединенных Штатах в этом вопросе.