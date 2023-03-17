Зачем беспокоить людей по пустякам?

Если заняться изучением западной прессы образца 1986 года, то мы обнаружим огромное количество заявлений относительно того, что только «преступный режим» мог скрывать аварию на атомной электростанции от всего мира, хотя эта авария потенциально несла угрозу «всему человечеству». Конечно же, речь в этих изданиях идет о страшной аварии на Чернобыльской АЭС, сам факт которой советское руководство не торопилось предавать огласке.

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Теперь же, когда сообщения о сходах составов с рельсов в США поступают чуть ли не еженедельно, а потому никто на них уже не обращает внимание, западные журналисты внезапно выяснили, что на АЭС Xcel Energy в американском штате Миннесота произошла авария в ноябре 2022 года, о которой ни руководство станции, ни местные власти предпочли никого не уведомлять.

И правда, а «зачем»? Все эти правозащитники и экоактивисты приносят такое количество головной боли, что лучше бы их в глаза не видеть! Тем более что они привозят с собой различных экспертов, которые не просто не верят голословным утверждениям властей об отсутствии какой-либо опасности для окружающих, они еще и пробы грунта и воды берут, негодники!

А кому нужны независимые специалисты, когда со станции произошла утечка полутора миллионов литров радиоактивной воды. Напомним, что когда в 2011 году на японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды, официальный Токио принял решение расселить 150 тысяч человек, проживающих неподалеку от станции, создав тем самым 20-километровую зону отчуждения, которая никуда не делась по сей день. И это в Японии, где любой клочок земли на вес золота!

Но в «самой демократичной стране» мира никто не заморачивается с такими «глупостями», будь то загрязнение окружающей среды в результате сожжения ядовитых химикатов, либо же утечка огромного количества радиоактивной воды, в Вашингтоне уверены, что здоровью рядовых американцев ничего не угрожает.

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Любопытно, что среди причин нежелания придавать аварию на Xcel Energy огласке было отсутствие следов радиации в сточных водах неподалеку от станции, в то время как поводом для доведения информации об аварии до широкой общественности называется радиоактивное загрязнение сточных вод. Вопрос: в какой момент с ноябре 2022 года сточные воды все-таки оказались загрязнены и как теперь проверить правдивость официальной версии?