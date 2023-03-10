Все-таки кормящую руку кусать не стоило.

Израиль — уникальное во всех смыслах государство мира. Вроде бы ядерного оружия у него и нет, а вроде как все государства мира прекрасно знают, что оно у него есть. В этом смысле недавнее заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое он сделал в интервью расположенному в США изданию Iran International про «страшную ядерную войну», которая неизбежно разразится в том случае, если Тегеран сможет произвести ядерную бомбу, — это ни разу не шутки.

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Вообще, Нетаньяху — весьма противоречивая фигура в израильской политике. С одной стороны, бесконечные попытки привлечь премьер-министра к ответственности за его многочисленные махинации не прекращаются уже лет шесть, но результатов при этом не дают. Подобной беспрецедентной живучести любой политической фигуры невозможно не поразиться. Правда, непрекращающиеся баталии вокруг персоны Нетаньяху полностью парализуют политическую жизнь всей страны, которая находится в крайне непростой ситуации.

Понятное дело, что достигший уровня обогащения урана в 83% (а для производства ядерного устройства нужно 90%) Тегеран даже и не подумает останавливаться из-за израильских угроз, он слышал их много раз и они на него давно не действуют. На кого же тогда были рассчитаны слова Нетаньяху? На внутреннюю израильскую публику?

Едва ли, в последнее время Нетаньяху вынужден даже до аэропорта добираться на вертолете, поскольку Тель-Авив сотрясают массовые протесты, вызванные желанием мятежного премьер-министра реформировать судебную систему и избежать тем самым правосудия. Мягко говоря, народ Израиля в данный момент не сильно интересуется тем, что ему хочет сказать «лидер нации».

Понятное дело, что данное заявление предназначалось Вашингтону, ведь если Соединенные Штаты смогли бы как-то Иран «прижать к ногтю», то Нетаньяху мог бы представить это как свою политическую победу и выиграть какое-то время в гонке с правосудием.

Только куда там. В данный момент Вашингтон пытается откреститься от терактов против российских трубопроводов «Северный поток», всячески намекая на то, что в исключительной экономической зоне Дании подрыв глубоководных труб провели украинцы без какого-либо ведома со стороны своих заокеанских хозяев.

Понятное дело, что министр обороны США Ллойд Остин вынужден был заявить, что США не допустят, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Но я уже писал, что над стариком Ллойдом как только не измывались, ему хуже уже не будет.

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У Вашингтона нет ни сил, ни средств для проведения операции против Тегерана, да и слишком велика вероятность, что в ходе такой операции в американский авианосец внезапно прилетит чудо иранской инженерной мысли — гиперзвуковая ракета, которую «без какой-либо помощи Москвы» иранцы внезапно изобретут. В этой связи куда более велика вероятность того, что после заявления Нетаньяху израильские следователи внезапно обнаружат новые улики против действующего премьер-министра «без какой-либо помощи Вашингтона».