Как там было у классика? - Бить буду сильно, но аккуратно?

Каким бы известным и авторитетным человеком не был бы американский журналист Сеймур Херш, заявивший, что именно США подорвали «Северные потоки», а заставить «последнего гегемона» предпринимать какие-то шаги по обелению своего «честного» имени он не может. Я вообще не припоминаю, когда американцы последний раз пытались себя «обелить». Неслучайно среди англоговорящих показателем хорошего воспитания является способность свободно цитировать произведение американского писателя Марио Пьюзо про всем хорошо известного дона Корлеоне. Проще говоря, во всесильности «мафии» сомневаться не должен абсолютно никто.

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А тут теракты в Брянской области, невероятные истории об украинских водолазах, которые якобы и подорвали российскую газовую инфраструктуру, и все это в весьма короткий промежуток времени. Как-то много телодвижений для «всесильного гегемона», которому любая проблема — что слону дробина, вы не находите?

И тут свет на ситуацию пролил глава российского МИД Сергей Лавров, который в интервью «Первому каналу» сообщил, что эта «грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной». По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, если этот теракт не будет соответствующим образом расследован, то «мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку».

Однако, судя по поведению наших вчерашних заокеанских партнеров, Москва уже точно знает, как и чем она коллективному Западу будет отвечать, и что она уже предупредила «последнего гегемона» о том, каким этот ответ будет.

Отсюда и неудобное ёрзание со стороны США, в котором англосаксы раньше никогда замечены не были. Если Россия предлагает американским политикам в ходе расследования найти и наказать самих себя, а американцы не смеются в ответ, а пытаются от этой темы уйти, это может означать, что ВС РФ заготовили очень неприятный «сюрприз» для наших вчерашних «заокеанских партнеров».

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Каким будет этот ответ? Я уже высказывал свое предположение о том, что Москва может ударить по подводным кабелям сети Интернет, соединяющим Старый и Новый свет. Понятно, что последствия такого шага будут иметь апокалиптический эффект для западных экономик, из-за чего Россия, если я прав, и не торопится применять радикальные меры. Сначала можно и попугать.