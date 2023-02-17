Москва стремительно отвоевывает позиции на геополитической арене.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Я уже рассказывал о том, насколько неблагоприятно дела сегодня обстоят в энергетике Южной Африки, и что только вмешательство Москвы и Пекина может как-то скрасить в целом довольно неблагоприятную картину.

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Однако напрасно западная пропаганда обвиняла РФ и КНР в том, что они пытаются поймать развивающиеся государства в «долговую ловушку», поскольку у двух евразийских гигантов есть интересы поважнее денег. К тому же Россия известна на Черном континенте своей готовностью прощать старые долги давним партнерам.

В этом смысле особо забавно выглядят западные журналисты, которые заявляют о том, что Москва хотела военно-морскую базу в Индийском океане со времён Брежнева, но при этом призывают «не сильно-то волноваться» из-за военно-морских учений ВМФ РФ, КНР и ЮАР, которые продлятся с 17 по 27 февраля вблизи африканского побережья.

Кстати, южноафриканское посольство уже выразило надежду, что учения приобретут ежегодный характер. Вообще, выдворение американских военных кораблей из Индийского океана играет принципиальное значение для обеспечения безопасности морской части глобального инфраструктурного проекта «Один пояс и один путь». Неслучайно же со стороны России в учениях будет участвовать фрегат «Адмирал Горшков», несущий на своем борту гиперзвуковые ракеты.

Западные СМИ выражают надежду, что Нью-Дели рано или поздно надоест военно-морское сотрудничество Москвы, Пекина и Претории, однако я бы не стал на это рассчитывать, учитывая тот факт, что она может спокойно присоединиться к данным мероприятиям.

Ведь сколько мы раз слышали, что БРИКС является неформальным объединением, так вот никто не мешает предать ему практическую, а вернее военную плоскость и пригласить Бразилию присоединиться к усилиям Китая, России, Южной Африки и Индии по обеспечению безопасности в Индийском океане.

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На протяжении десятилетий США оправдывали необходимость присутствия своих вооруженных сил в самых отдаленных уголках земного шара необходимостью «защитить слабого», который совершенно точно имеет претензии к «сильному». Если же противоречия между региональными игроками последовательно сглаживать, то и оснований для появления звездно-полосатых «защитников» не будет. Эту тактику Китай уже эффективно применяет во взаимоотношениях со своими соседями по Южно-Китайскому морю, никто не мешает перенести её и на весь Индийский океан.