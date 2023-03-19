Гипс снимают, клиент уезжает...

Проблема ожесточенного противостояния, развернувшегося между двумя главными американскими политическими партиями в условиях общего падения благосостояния США, заключается даже не в том, что ни Демократическая, ни Республиканская партия не в состоянии отбросить в сторону разногласия. В конце концов, антагонизм разных политических сил лежит в основе существования любой полноценной политической системы.

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В США же ни одна из партий не готова согласиться с тем, что другая будет управлять страной, пусть даже непродолжительное время, из-за чего и те и другие постепенно скатываются все ближе и ближе к опасной черте, после пересечения которой будет уже не до разговоров.

В этой связи Дональд Трамп, который имеет наилучшие шансы на победу в президентских выборах 2024 года, своих политических оппонентов нисколько не жалеет, пытаясь уколоть тех побольнее даже тогда, когда все козыри уже у него на руках.

В этом контексте запись, записанная республиканским кандидатом вместе со своими сторонниками, которые продолжают оставаться за решеткой по обвинению в штурме Капитолия 6 января 2021 года, является самым настоящим ударом под дых для Демократической партии, поскольку запись не только преисполнена торжественной патриотичности, но и имеет провокационное название «Справедливость для всех» (Justice for All).

Когда же этот трек занял на прошлой неделе первое место в списке самых продаваемых треков в iTunes, сообщения о новом успехе Трампа начали появляться в различных СМИ, подогревая и без того успешную предвыборную кампанию бывшего американского президента.

Судя по всему, в этот момент Демократическая партия решила «сорвать стоп-кран» и пойти на немыслимый шаг по выдвижению уголовных обвинений против Трампа. И дело тут не в том, что это нарушает негласный обычай, согласно которому ни один президент в истории США не подвергался судебному преследованию, а в огромной и очень хорошо вооруженной армии сторонников Дональда Трампа, которые и без того уверены, что в 2020 году у них выборы «украли».

Более того, Демократическая партия не придумала более убедительного предлога, чем обвинить Трампа в том, что он использовал деньги президентской кампании 2016 для того, чтобы заплатить за молчание бывшей звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, у которой с Трампом якобы был роман. Такое ощущение, что у бывшего американского президента своих «карманных» не нашлось бы для подобных целей, даже если мы и правда поверим, что бывший плейбой мог стесняться чего-то подобного.

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Это подарило Трампу возможность выступить в социальных сетях с предупреждением о том, что в ближайший вторник его собираются арестовать, которое сопровождала пламенная речь о том, что Байден и его соратники окончательно погубили США, вкупе с призывами к массовым протестам. Да, дело в «сияющем граде на холме» пахнет жареным.