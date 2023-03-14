Люди, которые давно следят за работой Владимира Путина на посту президента РФ, прекрасно знают, что российский лидер «просто так», без подписания важных договоренностей или контрактов, никуда не поедет. В этом смысле весьма символично, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается в ближайшее время посетить Москву.
реклама
Проще говоря, если бы Москва собиралась заключать с Пекином какие-то договоренности, то в Китай бы отправился Путин, а так «верховный лидер» Поднебесной прилетит в Россию сверить часы, ну и насладиться легендарным русским гостеприимством.
В этом контексте достаточно любопытно наблюдать за российским экспертным сообществом, которое наперегонки пытается придумать повод, который мог бы подтолкнуть Си Цзиньпина посетить Россию.
Нет, Китай не готовится инвестировать огромные средства в российскую экономику, ведь до недавнего времени у него даже с инвестициями в Иран наблюдались проблемы. Нет, Пекин не будет на полном серьезе пытаться помирить Киев и Москву, ведь свой план урегулирования СВО он представил только для того, чтобы Вашингтон мог его отвергнуть.
И нет, никаких тайных соглашений о поставке китайского оружия Москве тоже не будет, Россия прекрасно справляется своими силами, в то время как Пекину еще нужно как-то Тайвань возвращать.
Просто Китай уже сегодня сменил США в статусе «последней супердержавы», хотя это и произошло неофициально, но едва ли у развивающихся стран мира есть какие-то сомнения относительно того, на кого им следует равняться в ближайшем будущем.
В этой связи значение того, в какую точку света председатель КНР отправится сразу после своего переизбрания, переоценить достаточно сложно. Даже если бы Си Цзиньпину нужно было срочно посетить какое-то другое государство мира, его нежелание сначала «заскочить» в Москву, чтобы проведать своего главного геополитического союзника, было бы расценено как негативный сигнал не только на страницах западных СМИ, но и во многих мировых столицах.
В этом смысле своим визитом «верховный лидер» отдает дань уважения России и той роли, которую она сегодня играет на международной арене. И этот жест достаточно сложно переоценить.