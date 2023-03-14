Коммунистические товарищи к вопросам дружбы относятся серьезно.

Люди, которые давно следят за работой Владимира Путина на посту президента РФ, прекрасно знают, что российский лидер «просто так», без подписания важных договоренностей или контрактов, никуда не поедет. В этом смысле весьма символично, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается в ближайшее время посетить Москву.

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Проще говоря, если бы Москва собиралась заключать с Пекином какие-то договоренности, то в Китай бы отправился Путин, а так «верховный лидер» Поднебесной прилетит в Россию сверить часы, ну и насладиться легендарным русским гостеприимством.

В этом контексте достаточно любопытно наблюдать за российским экспертным сообществом, которое наперегонки пытается придумать повод, который мог бы подтолкнуть Си Цзиньпина посетить Россию.

Нет, Китай не готовится инвестировать огромные средства в российскую экономику, ведь до недавнего времени у него даже с инвестициями в Иран наблюдались проблемы. Нет, Пекин не будет на полном серьезе пытаться помирить Киев и Москву, ведь свой план урегулирования СВО он представил только для того, чтобы Вашингтон мог его отвергнуть.

И нет, никаких тайных соглашений о поставке китайского оружия Москве тоже не будет, Россия прекрасно справляется своими силами, в то время как Пекину еще нужно как-то Тайвань возвращать.

Просто Китай уже сегодня сменил США в статусе «последней супердержавы», хотя это и произошло неофициально, но едва ли у развивающихся стран мира есть какие-то сомнения относительно того, на кого им следует равняться в ближайшем будущем.

В этой связи значение того, в какую точку света председатель КНР отправится сразу после своего переизбрания, переоценить достаточно сложно. Даже если бы Си Цзиньпину нужно было срочно посетить какое-то другое государство мира, его нежелание сначала «заскочить» в Москву, чтобы проведать своего главного геополитического союзника, было бы расценено как негативный сигнал не только на страницах западных СМИ, но и во многих мировых столицах.

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В этом смысле своим визитом «верховный лидер» отдает дань уважения России и той роли, которую она сегодня играет на международной арене. И этот жест достаточно сложно переоценить.