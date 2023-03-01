Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» имеет собственную спутниковую группировку
Кто бы мог подумать, что когда-нибудь до этого дойдет.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Любопытно, что когда мы в юности играли в стратегическую игру под названием Syndicate, где могущественные компании «выясняют отношения» с помощью «наемников» по всему миру в киберпанковом сеттинге, события игры казались делом далекого будущего.

реклама

Но нет, читая утренние заявления пресс-службы российского предпринимателя Евгения Пригожина, начинаешь понимать, что будущее уже давно наступило, мы просто не обращали на это внимание.

Мало того, что частная военная компания «Вагнер» гоняет западных наемников не только по территории некогда братской нам страны, но еще и в странах Африки, где Запад пытался расширить зону своего влияния путем использования радикальных элементов, так тут выяснилось, что данная компания еще и собственной спутниковой группировкой обладает.

Отвечая на обвинения Госдепа США в том, что «Вагнер» якобы покупает спутниковые снимки у китайских компаний, пресс-служба Пригожина опубликовала следующее заявление:

«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США». 

Последнюю фразу, кстати, можно расценить как угрозу, поскольку американские спецслужбы давно объявили на Пригожина самую настоящую охоту и, учитывая печальную судьбу вероломно убитого Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани, который по уровню влияния в своей стране Пригожину едва ли уступал, можно не сомневаться, что главе ЧВК «Вагнер» угрожает реальная опасность.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Впрочем, лихого российского предпринимателя запугать оказалось весьма непросто, учитывая, что это не первый выпад, который он делает в адрес американских политических кругов. Напомню, ранее Пригожин сделал заявление в адрес главы минфина США Джанет Йеллен, направив запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вагнер #россия против сша #глобальное противостояние
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
Китайская компания помогала ЧВК «Вагнер» спутниковыми снимками Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
72
Китай и Турция стали главными поставщиками электроники в Россию
+
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
14
В рамках подготовки к конфликту на Тайване китайцы показали, как взрывали Северные Потоки
2
Китайский истребитель более часа преследовал самолет-шпион ВВС США с американскими репортёрами
2
ВСУ начали минировать подбитую западную технику
4
Главные ошибки геймеров при выборе видеокарты – почему GeForce RTX 3060 Ti дешевле GeForce RTX 3060
24
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
61
Гаубице Д-30 требуется менее 2-х минут на огневую подготовку после получения информации о противнике
1
Минобороны: За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
2
Виктория Нуланд: Вдова президента Украины сможет получить гражданство США по ускоренной процедуре
4
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
2
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Microsoft ошибочно разослала обновление до Windows 11 на неподдерживаемые устройства
1
Белорусский ВПК собирается организовать серийное производство беспилотников
+
Проукраинские активисты скинули цветы с Т-72 у посольства России в Берлине и затеяли потасовку
8
Автомобили Mercedes станут мобильными офисами – инструменты Cisco будут интегрированы в мультимедиа
2
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
17
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3070 Ti – Выбираем правильную видеокарту для 2К-монитора
14
Что именно произошло за последние сутки на аэродроме Мачулищи, где базируется ДРЛО A-50
1

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
31
Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch
14
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
20
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
7
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
19
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
22
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6600 XT - обзор и андервольт видеокарты от компании, которая разочаровала
42
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
6
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30

Сейчас обсуждают

Romulox
14:11
РФ уничтожили большую колонну российской бронетехники возле Угледара
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Вежливый-B_R_A_D_L-E_Y
14:10
ВСУ уничтожили большую колонну российской бронетехники возле Угледара
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Romulox
14:09
А тем временем петля санкций всё сильнее душит Россию. Дагестанские дальнобойщики жалуются, что совсем пропали с трасс украинские Оксанки. Им стало выгоднее вязать венки на родине.
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Вежливый-B_R_A_D_L-E_Y
14:08
Мы же напомним о том, что уже не раз и впервые – несколько лет назад, мы писали о том, что приближение краха режима будет сопровождаться массой фото и видео из личной и даже интимной жизни прутина. Из...
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
Spike Rus
14:07
Дохлая площадка. Даже по официальным опросам проведенными в прошлом году ее доля лишь 1,2%. Все остальное Ютуб и за ним Трово. Но с последним я полагаю стримеры, которых локнули на Твиче просто переме...
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
armadaovs
14:07
такой же диск, работает больше 1,5 лет, записано более 24тб данных - 98%. общее время работы почти 5000 часов.
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
Вежливый-B_R_A_D_L-E_Y
14:06
И вот все это действительно надо беречь и охранять. Ведь только на отделку нескольких комнат в подобных апартаментах ушло до тонны золота и потому это надо охранять на дальних подступах. И вот теперь ...
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
Вежливый-B_R_A_D_L-E_Y
14:06
это фсб-ная субкультура. прижали уже их у нас. а в рахе пусть резвятся. Буквально недавно мы опубликовали материал, в котором описывали прутина, объявившего «специальную военную операцию» в Украине, ...
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
Арсений Иголкин
14:04
Ответ на заголовок - 3060ti дешевле, так как ряд моделей до сих пор с памятью, дохнущей в течении года
Главные ошибки геймеров при выборе видеокарты – почему GeForce RTX 3060 Ti дешевле GeForce RTX 3060
Warcrime
14:04
Ты их там на 1070 ti не увидишь )
Главные ошибки геймеров при выборе видеокарты – почему GeForce RTX 3060 Ti дешевле GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем