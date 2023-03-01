Кто бы мог подумать, что когда-нибудь до этого дойдет.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Любопытно, что когда мы в юности играли в стратегическую игру под названием Syndicate, где могущественные компании «выясняют отношения» с помощью «наемников» по всему миру в киберпанковом сеттинге, события игры казались делом далекого будущего.

реклама

Но нет, читая утренние заявления пресс-службы российского предпринимателя Евгения Пригожина, начинаешь понимать, что будущее уже давно наступило, мы просто не обращали на это внимание.

Мало того, что частная военная компания «Вагнер» гоняет западных наемников не только по территории некогда братской нам страны, но еще и в странах Африки, где Запад пытался расширить зону своего влияния путем использования радикальных элементов, так тут выяснилось, что данная компания еще и собственной спутниковой группировкой обладает.

Отвечая на обвинения Госдепа США в том, что «Вагнер» якобы покупает спутниковые снимки у китайских компаний, пресс-служба Пригожина опубликовала следующее заявление:

«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США».

Последнюю фразу, кстати, можно расценить как угрозу, поскольку американские спецслужбы давно объявили на Пригожина самую настоящую охоту и, учитывая печальную судьбу вероломно убитого Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани, который по уровню влияния в своей стране Пригожину едва ли уступал, можно не сомневаться, что главе ЧВК «Вагнер» угрожает реальная опасность.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Впрочем, лихого российского предпринимателя запугать оказалось весьма непросто, учитывая, что это не первый выпад, который он делает в адрес американских политических кругов. Напомню, ранее Пригожин сделал заявление в адрес главы минфина США Джанет Йеллен, направив запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США.