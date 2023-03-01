Любопытно, что когда мы в юности играли в стратегическую игру под названием Syndicate, где могущественные компании «выясняют отношения» с помощью «наемников» по всему миру в киберпанковом сеттинге, события игры казались делом далекого будущего.
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Но нет, читая утренние заявления пресс-службы российского предпринимателя Евгения Пригожина, начинаешь понимать, что будущее уже давно наступило, мы просто не обращали на это внимание.
Мало того, что частная военная компания «Вагнер» гоняет западных наемников не только по территории некогда братской нам страны, но еще и в странах Африки, где Запад пытался расширить зону своего влияния путем использования радикальных элементов, так тут выяснилось, что данная компания еще и собственной спутниковой группировкой обладает.
Отвечая на обвинения Госдепа США в том, что «Вагнер» якобы покупает спутниковые снимки у китайских компаний, пресс-служба Пригожина опубликовала следующее заявление:
«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США».
Последнюю фразу, кстати, можно расценить как угрозу, поскольку американские спецслужбы давно объявили на Пригожина самую настоящую охоту и, учитывая печальную судьбу вероломно убитого Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани, который по уровню влияния в своей стране Пригожину едва ли уступал, можно не сомневаться, что главе ЧВК «Вагнер» угрожает реальная опасность.
Впрочем, лихого российского предпринимателя запугать оказалось весьма непросто, учитывая, что это не первый выпад, который он делает в адрес американских политических кругов. Напомню, ранее Пригожин сделал заявление в адрес главы минфина США Джанет Йеллен, направив запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США.