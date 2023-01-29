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Разыскиваемый ФБР Пригожин направил запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США
Есть люди, с которыми лучше не шутить...
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Мне кажется, что я могу легко вспомнить с десяток высокобюджетных компьютерных игр, в которых какой-нибудь очередной центр секретных операций США одобряет проведение диверсионных операций на территории нашей страны. Конечно, в отличие от Советского Союза, где киностудии открыто заявляли о поддержке фонда Гостелерадио СССР, американские «правдолюбы» на такие мелочи не размениваются.

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Хотя теперь мы уже перешли от чьих-то фантазий к весьма конкретным диверсионным действиям, в ходе которых погибают не только наши военнослужащие, но и гражданские лица. Правда, эти атаки совершаются под флагом некогда братской нам страны, но меня всегда интересовало, а почему американцы не боятся проведения ответных операций на своей территории, нет, конечно же, не российских, а, скажем, организованных каким-нибудь «фронтом освобождения острова Святого Лаврентия»?

До недавних пор страна, которая по результатам Второй мировой войны не просто обладала развитой промышленностью, но еще и смогла сосредоточить в своих руках 80% всего золота мира, а также внушительный арсенал ядерного оружия, о таких «мелочах» не задумывалась. А стоило бы.

 В этом контексте обращение, которое глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил лично популярной нынче Министру финансов США Джанет Йеллен с предложением открыть офис легендарной российской частной военной компании в США, можно рассматривать не просто как пример тонкого троллинга, но и как предупреждение.

После того как США обманом выманили самого уважаемого человека на Ближнем Востоке, иранского генерала Касема Сулеймани на территорию Ирака в 2020 году, чтобы затем вероломно его убить, объявленная американскими спецслужбами охота на Пригожина — это ни разу не шутки. Американцев даже не беспокоили последствия их бесстыдного преступления, такие как обстрелы американских баз по всему Ближнему Востоку, а также требование к американским войскам покинуть оккупируемую ими территорию, с которым выступил иракский парламент.

Учитывая, что американцы уже попытались сделать России так больно, как они только могли, совершенно неясно, что они будут делать в случае, если бойцы «фронта освобождения острова Святого Лаврентия» объявятся на американской территории, где уже де-факто идет холодная гражданская война? Объявят Москве решительный протест?

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В этой связи на месте Джанет Йеллен, а также других представителей американского руководства я бы отнесся к обращению Пригожина крайне серьезно и без какого бы то ни было юмора.

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#история #россия и сша #вагнер #пригожин
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