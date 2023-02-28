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Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
Иногда приходится сцепить зубы.
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После того как Москва несколько недель назад начала доводить до наших вчерашних заокеанских партнеров информацию о том, что за подрыв газопроводов «Северный поток» страны коллективного Запада могут поплатиться собственной подводной инфраструктурой, со стороны Вашингтона последовала достаточно неожиданная реакция, заключающаяся в попытках как можно быстрее спровоцировать ответные шаги России.

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Тут следует отметить, что неожиданной эта реакция была для меня, поскольку наше руководство могло на что-то подобное рассчитывать. Мало ли кого и в чем Москва пытается на переговорах сейчас убедить.

Именно в этом контексте нужно рассматривать заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон не против «силового решения крымского вопроса», хотя раньше американцы уходили от подобных формулировок, потому что это верная дорога к началу Третьей мировой войны.

В этом же контексте можно рассматривать падение «украинского» ударного дрона UJ-22 в Коломенском районе Подмосковья, где он, судя по всему, пытался нанести удар по газораспределительной станции компании «Газпром». Если раньше для попытки атаки на Москву Киев использовал исключительно БПЛА советского производства, то теперь он перешел на «самостийные» разработки. Понятно, что нашему Минобороны об «украинском» характере разбившегося дрона можно лапшу на уши не вешать, оно прекрасно знает о том, чьи это разработки.

Согласно сообщениям СМИ, UJ-22 впервые был представлен широкой общественности в 2021 году. Максимальная дальность полета такой «птички» — 800 километров, более того, она способна развивать скорость в 120 километров в час при бомбовой загрузке в 20 килограмм. В общем, если бы не наши густые леса или системы РЭБ, газораспределительной станции пришлось бы несладко.

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В целом в ближайшее время интенсивность и жестокость американских провокаций должна только нарастать, потому что Москву сложившаяся на международной арене обстановка более чем устраивает, а потому ответ с российской стороны последует довольно нескоро. Американские выходки придется терпеть.

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#украина #сво #россия против сша #глобальное противостояние
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