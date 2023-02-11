Нашим вчерашним партнерам пока везет, хотя они думают иначе.

Многие помнят сообщения о том, что где-то в небе над Калужской областью произошел взрыв, и что причиной этого взрыва стал украинский беспилотник. Теперь же в СМИ начинают всплывать подробности о том, что речь идет о пятикилограммовом советском разведывательном дроне Ту-141 «Стриж», к которому киевские бандформирования примотали 120-килограммовую бомбу ОФАБ-100-120.

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Согласно данным из открытых источников, данный боеприпас несет 46 килограммов взрывчатого вещества, а при его разрыве образуется воронка радиусом до пяти метров. Конечно, сомнений в эффективности Центрального округа ПВО быть не может, но в жизни всякое случается, поэтому хорошо, что беспилотник зацепился за вершины калужских сосен и не донес свой страшный груз до столицы нашей Родины. Недаром народная мудрость гласит, что «дома и стены помогают».

Впрочем, детали данного инцидента проливают свет на многие обстоятельства. Когда дрон, который развивает скорость в тысячу километров в час, идет на сверхмалых высотах, сложно представить, чем подобную «птичку» можно перехватить, кроме комплексов РЭБ и легендарных «Панцирей». Но живем мы как-никак в самой большой стране мира, в каждый перелесок по «Панцирю» не поставишь, а американские хозяева киевского режима с удовольствием предоставят операторам дронов актуальную информацию со спутников о том, как обойти комплексы ПВО там, где их обойти можно.

Логика у Вашингтона проста, но при этом крайне сильно извращена, мол, оружие используется не американское для атаки на российскую столицу, значит, и отвечать повода у Москвы не будет. На месте наших вчерашних заокеанских партнеров я бы на подобные мыслительные конструкции не сильно-то бы и опирался.

Но одно следует признать точно: советская промышленность производила потрясающую технику, если разведывательный дрон, который никогда для доставки смертоносных грузов не предназначался, спустя сорок лет после своего производства умудряется таскать на дальние дистанции боеприпасы весом в 120 килограммов. Напомню, что производился «Стриж» в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов прошлого века, когда на Западе микропроцессор Motorola 68000 достиг революционной на тот момент скорости в один мегагерц.

Впрочем, калужский инцидент — это не единственный случай, когда Киев попытался использовать «Стриж» против нашей страны. Год назад в Загребе разбился Ту-141, который нес точно такую же бомбу, но упал неподалеку от студенческого общежития. Без человеческих жертв тогда обошлось только чудом, хотя среди студентов началась паника. Судя по всему, сыграл роль тот факт, что система сброса бомб советскими конструкторами не продумывалась, а то беды было бы не миновать. Тогда некий американский «эксперт» сразу же определил Ту-141 «по красным звездам», после чего посольство Украины в Хорватии заявило, что дрон должен быть российским, потому что «на украинских дронах изображены трезубцы». Однако Вашингтону так и не удалось убедить своих союзников в том, что суперсовременные ВС РФ все еще имеют на вооружении подобные агрегаты, а отвечать на вопрос, как древний советский дрон смог пересечь воздушное пространство сразу трех стран-членов НАТО, в Пентагоне отказались. В общем, провокация не удалась.

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Остается только радоваться, что чем дальше мы отдаляемся от даты развала СССР, тем меньше в мире остается грозных образцов вооружений страны Советов, которые можно было бы использовать против нашей страны.