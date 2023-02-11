Шахматисты описывают сложившуюся ситуацию двумя словами: "Шах и мат!"

Когда я только пришел в журналистику, а было это каких-нибудь лет пятнадцать назад, западные аналитики с восхищением и плохо скрываемой завистью рассказывали о легендарном Сеймуре Херше, который уже тогда был довольно старым. Теперь же человек, которого без зазрения совести можно назвать Львом Яшиным журналистского мира, уже и вовсе пожилой дедушка. В этом смысле поверить, что Херш в свои восемьдесят пять лет, подобно Харрисону Форду в шляпе и с хлыстом за пазухой, прятался между обтянутых брезентом контейнеров в попытках выведать подробности атаки на росссийские газопроводы Северный поток, решительно невозможно.

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Так или иначе, именно Херш заявил, что это Вашингтон стоял за атаками на российские газопроводы, которые были подорваны на дне Балтийского моря в сентябре прошлого года. Можно не сомневаться, что посредством Херша США решили «легализовать» информацию о своей роли в атаках на газовую инфраструктуру России. Англоязычные любят использовать фразу про то, что слова уважаемых людей «можно отнести в банк», настолько они надежные. Да только вот в Международном криминальном суде толку от них мало, поскольку журналист — лицо неофициальное.

Впрочем, а не в этом ли заключался хитрый план Москвы? Получить косвенное признание Вашингтона в его злодеяниях после появления китайского аэростата в небе над США? Не удивлюсь, если это отечественные специалисты подсказали нашим китайским товарищам идею с высотным нарушителем границ, в конце концов я уже писал о том, что именно Москва положила конец американской высотной авиации.

Получив от Пекина пощечину, американцы поспешили показать, что они по-прежнему являются доминирующей силой в мире геополитики и угодили в расставленные на них же силки. Не получив никакого ответа от международных организаций на свои законные чаяния, в глазах международного сообщества Россия получила право действовать. В мире геополитики это называют «свободой рук».

И тут с Украины приходит сообщение о том, что мост в Затоке подорван подводным российским беспилотником, что должно существенно осложнить переброску западной военной помощи к линии фронта. Казалось бы, недостатка в ракетах Москва не испытывает, а тут подводные беспилотники…

Это такой тонкий намек нашим западным партнерам о том, что ВС РФ тоже обладают подводным потенциалом. Скажем, есть такие толстые кабели, которые проходят по дну Атлантики, благодаря которым функционирует сеть Интернет. Если с ними что-нибудь произойдет, то тут не только Netflix в Европе не посмотришь, а еще и столкнешься с остановкой банковской деятельности, нарушении бизнес-циклов, короче, с полным экономическим коллапсом.

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Конечно, мы не варвары, а потому сперва сделаем нашим вчерашним заокеанским партнерам предложение, «от которого нельзя отказаться». Чего там Москва у Вашингтона перед началом СВО требовала? Возвращения НАТО к границам 1991 года?