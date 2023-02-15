Судя по всему, наше руководство тоже видело фразу о том, чего можно добиться добрым словом и пистолетом.

Спустя неделю экстренных включений на всех новостных американских каналах об «инопланетной угрозе», которую якобы несли неопознанные аэростаты в небе над США, Вашингтон вынужден был выпустить официального представителя Пентагона Джона Кирби, которого я называю человеком с вечно извиняющимся лицом. Вообще, если вы привыкли извиняться даже за то, чего вы не делали, не стоит переживать. Кирби вот не только дослужился до контр-адмирала, но и получил возможность надолго задержаться на посту официального представителя минобороны, после того как доказал свою готовность нести любую околесицу во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

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Так вот, не моргнув глазом, Кирби заявил, что спустя неделю разведывательное сообщество США посовещалось еще раз и решило, что на самом деле то, что оно еще вчера называло «потенциальной инопланетной угрозой», является коммерческими зондами, которые никакой угрозы национальной безопасности США не несли, но их все равно нужно было сбивать ракетами по 400 тысяч долларов за штуку, просто на всякий случай.

Авторитетное альтернативное СМИ Zero Hedge связывает заявление Кирби с публикацией бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который написал в своем аккаунте в одной известной социальной сети, что горячка вокруг обсуждения НЛО в США — это попытка отвлечь внимание американской общественности от подрыва Северных потоков. Спустя меньше чем сутки к журналистам вышел Кирби.

Я уже рассуждал о том, что Москва вполне могла сделать США предложение, «от которого невозможно отказаться». Более того, я склонен считать, что она его уже сделала. Всем любителям порассуждать о том, был ли взорван мост в Затоке подводным или надводным дроном, я хочу напомнить, что для американских аналитиков вопрос стоял о том, что означает для США применение ВС РФ нового типа БПЛА.

Грубо говоря, Россия могла предложить США выбор. Либо мы отвечаем и они признают, что наши действия — это ответ на подрыв Северных потоков, либо же мы перерезаем подводные интернет-кабели, а дальше западные СМИ могут рассказывать байки про «злобных русских» сколько захотят.

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Неслучайно же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова требовала неделю назад созвать саммит НАТО, предметом обсуждения которого должен был стать подрывы объектов российской газовой инфраструктуры. А тут еще и официальный представитель МИД КНР Ванг Венбин призвал США как следует расследовать эти атаки. В общем, впервые на моей памяти, Москва не дает США сменить новостную повестку у себя дома, что может говорить о наличии у неё весомых аргументов не делать этого.