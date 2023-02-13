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F-16 сбил четвертый аэростат над озером Гурон, разведка США «не исключает инопланетян»
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Когда я в своем недавнем материале намекал на всем хорошо известную игру про борьбу с пришельцами, я не подозревал, что у американских разведчиков тоже появятся подобные аналогии. Но им совсем не обязательно их было озвучивать вслух.

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В общем, «свершилось»: американский F-16 сбил ночью четвертый китайский аэростат над озером Гурон на высоте 6100 метров. Казалось бы, можно не сомневаться, что их появится еще немало, чего зря бумагу марать, если бы не одно «но».

По-моему, это был первый раз в моей жизни, когда я читал в Reuters заявления высокопоставленных американских военных о том, что они не исключают вмешательство зеленых человечков. Это как раз тот случай, когда невозможно удержаться от жеста, который принято называть английским словом, означающим в переводе на русский «лицо и ладонь».

Не поймите меня не правильно, после того как в США попилили астрономические бюджеты на военные разработки, а Россия после 1991 года не просто не исчезла с карты мира, а воспряла подобно птице феникс из пепла, западные спецслужбы долгое время не знали, чем Москву пугать.

Ну вот и решили они от нечего делать придумать историю о том, что зеленые человечки давно передали им все свои технологии, а потому российскому руководству нужно «хорошо себя вести», а то, глядишь, прилетит летающая тарелка прямо на Красную площадь и утащит кого-нибудь. Жуть, короче.

Но для этого у США специальные сайты есть, вполне себе официальные, вполне себе военные, но не Reuters же! Тем более если бы в США сколько-нибудь серьезно изучали историю, то они бы знали, что в Крымскую войну армии союзников обладали вполне себе «космическими технологиями» — нарезными ружьями, но защитников Севастополя это не сильно-то и напугало.

Это я к тому, что если даже я знал, что четвертый аэростат появится, то уж американские аналитики были в этом уверены. Они готовили объяснения, не спали ночами, но все, что «вся королевская рать» смогла придумать — это зеленые человечки?

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Да, Пекин не просто нащупал ахиллесову пяту «последнего гегемона», он отправил того в психологический нокдаун, потому что объяснение это никуда не годится. Понятно, что рано или поздно останки аэростатов выловят из воды, после чего все 17 американских спецслужб будут выглядеть довольно-таки глупо. Что же, не впервой...

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#китай #сша #глобальное противостояние #f16
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