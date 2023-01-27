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Нуланд отправила в Киев проверяющих, пытаясь предотвратить возможный побег командования ВСУ
Да, если где-то и верят в успех российского наступления, так это в Вашингтоне.
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В современной культуре наказание виновных в тех или иных ошибках — это неотъемлемая часть любого публичного разбирательства, при том что каждый человек совершает ошибки, такова уж наша природа. Но широкая публика почему-то чувствует себя значительно лучше, когда знает, что очередной «негодяй получил по заслугам».

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В Вашингтоне уже сейчас понимают, что украинская авантюра заканчивается для США плачевно, даже не потому что Россия продолжает укреплять свое влияние в мире и наращивать экспорт энергоносителей, хотя и это в планы американских стратегов не входило, а потому что Вашингтон, по его собственным оценкам, должен втянуться в вооруженное противостояние с КНР до 2025 года, а иначе у него против Китая нет никаких шансов. Часики тикают.

Возможно, кто-то другой не смог бы принять волевое решение и дать приказ к отступлению, но только не волевой старик по имени Байден. В Афганистане в 2021 году он уже однажды этот трюк проделал, несмотря на лихорадочное сопротивление ЦРУ, которое не готово было терять без боя свою главную базу по производству героина. А сидеть старику в президентском кресле осталось не долго, поэтому если и бежать с Украины, то сейчас.

Понятное дело, что неотъемлемой частью этого побега будет поиск и наказание виноватых. Дедушка Джо на эту роль виноватого не подходит, слишком уж он старый, Милли и Остин занимаются военными вопросами и всегда могут отговориться тем, что политических решений они не принимали. Так кого же будут наказывать? А кто там печенье на Майдане раздавал?

Вот и оказывается госпожа замгоссекретарь Нуланд в весьма щепетильном положении, потому что она не раз заявляла, что свержение Януковича — это её идея. Осмелевшие с приходом Трампа в Белый дом республиканцы не упустят своего шанса судить Нуланд, тем более что против представителей консервативных сил Демократическая партия устраивала массу процессов.

Вот и опубликовало одно «независимое» украинское издание, выходящее на трех языках, информацию о том, что руководство ВСУ якобы расхищает деньги, завышая закупочные цены на продовольствие. Хорошо хоть, «независимые» журналисты нашли единственную сферу, где западные партнеры Киева не замазаны.

Но теперь по указанию Нуланд в Киев отправляются специальные «аудиторы» из США, которые будут работать совместно с представителями Всемирного банка и консалтинговой фирмы Deloitte. Я стесняюсь спросить, а что они там будут делать? Банки с тушенкой под раскладушкой у министра обороны Резникова искать? Потому что Вашингтон по-прежнему пока еще может отследить движение капиталов по всему миру, ему аудиторы для этого не нужны.

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Так какова же роль посланников Нуланд? Убедиться, что перед лицом российского наступления количество желающих сбежать зарубеж высокопоставленных киевских деятелей будет минимальным. Еще один беглый клоун вроде Саакашвили, которого непонятно куда девать, Госдепартаменту точно не нужен. В общем, никто не умеет так вселить уверенность в успех силы российского оружия, как мечущаяся из стороны в сторону госпожа Нуланд.

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#сво #история #россия и сша #нуланд
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OgoGoLog
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Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
13:06
кто тебе далбаебу такую глупость сказал? т90 трофеили и не раз. ушло под микроскоп. а т14 никто не видел и не увидит. танк фантом. как в анекдоте об неуловимом джо.
США поставит Украине новейшие M1A2 Abrams, но без «секретной брони»
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