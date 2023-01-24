Как там в детстве было? Назло маме отморожу уши?

По мнению скептиков, паникеров и сотрудников войск психологического назначения одной некогда нам братской страны, на нефтегазовом рынке для Москвы все пропало, а пресловутый Кац между тем предлагал сдаться и делал это не раз. Читая гневные комментарии, можно и правда на секунду поверить, что весь мир возьмет и разом откажется от использования углеводородов назло России и на радость Америке!

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А между тем, по данным международного агентства Reuters, отгрузка нефти в балтийских портах России, в частности в портах Приморск и Усть-Луга, выросла в январе на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Более того, семь из десяти танкеров уходят в Индию, которая стала одним из ключевых импортеров российской нефти наряду с Китаем.

Индийские крупные бизнесмены признаются местным изданиям, что покупка российской нефти стала некой разновидностью национального вида спорта в Нью-Дели наряду с крикетом. Если до этого поставками из России интересовались два нефтеперерабатывающих гиганта Reliance и Nayara, то сегодня в игру вступили IndianOil Corporation, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.

Половина всей переработанной Reliance нефти в январе этого года была произведена в России, в то время как Nayara и вовсе только и делала, что перерабатывала нефть из РФ, совсем позабыв о саудовских поставщиках. И тут возникает закономерный вопрос: а зачем Индии такое количество нефтепродуктов?

Так в том-то и дело, что получаемую в ходе переработки нефтяную фракцию закупают у Нью-Дели Соединенные Штаты, чтобы затем делать из них дизельное топливо. У одной только индийской Reliance Вашингтон закупает 200 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки.

Индийские аналитики радуются, что Нью-Дели получает от Москвы скидку в десять долларов за баррель, что в переводе на танкеры с нефтью составляет 10 миллионов долларов скидки за одно судно, а в данный момент общее количество танкеров, как направляющихся в Индию, так уже пришвартовавшихся, составляет 68. Считайте сами, почему индийцы так радуются.

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Что же касается США, то после того как Вашингтон оказался не в состоянии пополнить свои нефтяные резервы, которые Джо Байден истощил в попытках не проиграть выбор в американский Сенат «в сухую», у Белого дома не осталось другого выхода, кроме как стать главным спонсором СВО путем покупки индийских «нефтепродуктов». Стоит также добавить, что тем самым он фактически уничтожает свои нефтеперерабатывающие предприятия, которые раньше брали на себя те процессы, которые сегодня с удовольствием взяли на себя Reliance и Nayara. Ну что же, теперь мы наконец-то можем наблюдать пресловутый «потолок цен» в действии.