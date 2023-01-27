Куда смотрит дорогая Лиза, о чем она думает?

Страшная вещь эти прогнозы: сегодня ты пытаешься предвидеть развитие событий, а на завтра — это уже состоявшийся факт, при этом события чаше всего принимают тот оборот, который даже представить себе было невозможно, хотя ход мысли у тебя и был правильный.

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Всего месяц назад я рассуждал о тупиковой ситуации компании NVIDIA, единственным логичным выходом из которой было урезание поддержки старых видеокарт, вынуждая людей с деньгами покупать новые GPU. Тогда комментаторы назвали меня фантазером, хотя приблизительно в это же время NVIDIA весьма некрасивым образом поступила с покупателями своей ТВ-приставки, лишив их главного сервиса - GameStream, ради которого пользователи и выкладывали деньги за брендированный Android-клон.

Однако теперь выясняется, что у Дженсена Хуанга был повод «держать лицо», поскольку положение дел в стане AMD начинает вызывать серьезную обеспокоенность среди преданных фанатов компании.

AMD публично обещала, что её графические карты будут получать поддержку драйверов при выходе всех сколько-нибудь крупных игровых проектов одновременно с их релизом. Однако издание TechPowerUp недавно отметило, что третье подряд обновление драйверов для семейства Radeon фокусируется на поддержке графических карт линейки 7900, в то время как покупатели 6000-й линейки, включая людей, которые приобрели на свою голову RX 6950 XT, вышедшую на рынок каких-то семь месяцев назад, сидят уже 50 дней без драйверов. В частности, они остались без поддержки в таких игровых проектах, как Forspoken и Valhiem.

Следует понимать, что после трагической истории с флагманом RX 7900 XTX, который в «родном исполнении» AMD больше напоминал советский кипятильник, а не графическую карту, подопечные Лизы Су не имели ни единого права опростоволоситься, тем более что игровые журналисты уже раскачали интерес широкой общественности к «бедам AMD» и делать им подарок в виде нарушенного публичного обещания компания не имела права.

Несмотря на весьма неплохие продажи карт с маркировкой 7900, будущее графического бизнеса AMD выглядит достаточно печально, потому что кто согласится тратить маленькое состояние на карту, поддержку которой её же собственный производитель гарантировать не может? Тут речь уже может идти не просто о выкупе части бизнеса AMD корпорацией Intel, а о корпоративном захвате с целью обанкротить компанию. Если компания так ведет себя после потери половины своей доли на рынке дискретных графических карт в третьем квартале 2022 года, дела в стане AMD и правда обстоят аховым образом.

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