Настоящая драма разгорелась в сабреддите крупнейшего производителя графических карт, после того как покупателей Shield TV огорошили «радостной» новостью.

Пока одни пользователи утверждают, что NVIDIA не может просто так взять и кинуть своих клиентов, NVIDIA не только может, но и практикует. Так, покупателям телевизионной приставки Shield TV было анонсировано, что в качестве «новогоднего подарка» они лишатся возможности использовать стриминговый сервис GameStream.

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Речь тут идет не о каком-то куске пластика, а о дорогом брендированном куске пластика под управлением Android, который, помимо предоставления возможности просмотра Netflix и Amazon Prime, позволял транслировать изображение с игрового ПК на широкоформатный телевизор в гостиной (а может быть, даже в спальне). Цена вопроса составляла около 150 вечнозеленых бумажек за обычную версию приставки и 200 долларов за так называемую PRO-версию, которая мало чем отличалась от обычной.

В сообщении компании, анонсирующем «радостную новость» для покупателей приставки, содержатся рекомендации пользоваться Steam Link и GeForce Now после того, как вместе с февральским обновлением ПО компания «выпилит» стриминговый сервис сразу у всех своих пользователей.

Сам факт рекламы конкурирующего сервиса как способ избавиться от собственных постоянных клиентов выглядит крайне любопытно, но важно другое: авторитетное западное издание PC Gamer отмечает, что легкость настройки трансляции с компьютера на телевизор с помощью GameStream была одной из главных причин, по которой пользователи отдавали предпочтение данной приставке.

А между тем сабреддит NVIDIA превратился в настоящее поле боя, где многие пользователи выражают недоумение относительно того, как такая крупная компания может не просто отказаться от дальнейшей поддержки существующего сервиса, а пытается принудительно лишить своих клиентов возможности пользоваться уже приобретенным продуктом.

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Как я уже писал раннее, игровые доходы NVIDIA в 2022 году оставляли желать много лучшего и руководящее звено пойдет на что угодно, лишь бы финансовые показатели наступающего года оказались лучше показателей года нынешнего. И тут «оптимизация» расходов — далеко не предел.