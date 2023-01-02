В жизни никогда ни от чего не стоит зарекаться, потому что вчерашние невероятные сценарии могут легко стать сегодняшними желательными сценариями.

Можно не сомневаться, что праздничного настроения в стане AMD сегодня днем с огнем не сыщешь, а раздобревший Дед Мороз застрял в дымоходе и ждет теперь, когда загулявшие спасатели начнут его вызволять. Едва ли мы вспомним времена, когда дела для всеобщего любимца-аутсайдера обстояли бы настолько кисло.

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По результатам третьего квартала 2022 года AMD осталось десять процентов рынка дискретных видеокарт, в то время как объявившийся на этом поле Intel быстренько оттяпал себе 4% рынка. Сам рынок сократился до рекордно низких значений, которые эксперты называют самыми плачевными за 20 лет, но графики явственно показывают нам, что ничего подобного на рынке не было с конца девяностых, когда большинство людей покупали себе графическую карту впервые. Короче говоря, страх и ужас, отчаяние и безнадега.

Казалось бы, выпусти флагман и надейся на то, что дела пойдут на поправку. Но блогеры быстро обнаружили, что RTX 7900 XTX греется как включенная духовка в раскаленный летний день. Проблема, судя по всему, с испарительной камерой, а значит, дешевого решения проблемы у AMD не будет. Либо головастые специалисты придумают какой-нибудь хитрый драйвер, либо же перспективы отзыва карт начинают маячить на горизонте.

Конечно же, карту выпустили в преддверии праздников, поэтому все в отпусках и решать проблему некому. В сабреддите AMD количество комментариев под постом с обсуждением проблемы XTX медленно приближается к двум тысячам, но до сих пор единственный ответ пресс-службы корпорации — это рекомендация пострадавшим клиентам обращаться в службу поддержки, которую все ненавидят, поскольку её курирует сторонняя контора, а тут еще все вспоминают то, как некрасиво AMD подтрунивала над NVIDIA, когда у той были проблемы с картой. Короче говоря, отчаяние и безнадега, страх и ужас.

Акции AMD за последний год потеряли половину своей стоимости и сейчас держатся у отметки в 64 доллара за акцию. Последний раз слухи о том, что Intel собирается покупать AMD, циркулировали в 2019, когда одна акция AMD стоила около 28 долларов. Едва ли двухкратный рост стоимости может остановить такого гиганта, но в случае покупки AMD у него возникнут проблемы с антимонопольными службами, поскольку он устранит своего главного конкурента на рынке процессоров.

Куда более реальный сценарий — это покупка всего графического бизнеса AMD без приобретения прав на имя брендов. В упомянутом выше 2019 году Intel уже уводил графических специалистов у AMD, ничего не мешает сделать это еще раз сегодня, после чего поставить перед AMD вопрос ребром. Тогда у NVIDIA будет 86% усохшего рынка, а у Intel — все 16%.

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AMD же получит возможность сконцентрироваться на своих преимуществах на рынке процессоров, сохраняя за собой право выпускать карты под брендом Radeon в будущем, когда рынок дискретных видеокарт выйдет из нынешнего плачевного состояния.