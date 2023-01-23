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Объем просроченных автомобильных долгов в США достиг рекордной отметки с 2008 года
Сколько бы американские статисты не играли в наперсточников, правда все равно выплывет наружу.
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Наблюдение за западными экономистами сродни наблюдению за заправским шулером, который может придумать с десяток объяснений внезапно свалившейся на него «удачи». Так вот, когда американцы в 70-х годах прошлого века решили, что они будут печатать деньги из воздуха, они договорились установить определенный лимит на то, сколько бумажек можно раздать жаждущей общественности.

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Детали того, как именно работает этот лимит каждый понимает по-своему, но общий принцип таков: денежные единицы создаются в тот момент, когда кто-то берет кредит. Подразумевается, что путем влезания в долговую кабалу человек обязуется произвести определенное количество товаров и услуг, сохраняя тем самым баланс, продиктованный основными законами экономики. Понятно, что есть люди вроде миллионера Роберта Кийосаки, который придумал способ «хакнуть» эту систему, а есть те, кто в итоге ничего не выплатит или займется бесполезной для общества деятельностью, но в большинстве своем эта система худо-бедно работает, о чем свидетельствует история США с 1971 года по наши дни.

И только осознав все это начинаешь понимать, почему, по свидетельствам многих бывших брокеров с Уолл-стрит, акулы финансового рынка были уверены, что в 2008 году наступил конец света, потому что в США сломалась система выдачи кредитов, а следовательно, и система производства денег. Сломалась она тогда из-за резкого роста дефолтов по кредитам на жилые дома, что заставляет финансистов нынешних самым пристальным образом следить за ситуацией на долговом рынке США, а ситуация складывается аховая.

Я уже рассуждал о том, что Элон Маск — далеко не простой смертный, а потому, когда он говорит, что мы «на пороге самого большого финансового кризиса в истории», ему можно верить. В частности, по данным аналитического ресурса Cox Automotive, количество сильно просроченных автомобильных долгов в США достигло отметки в 7,11% среди потенциально проблемных заемщиков (так называемых сабпрайм). Именно эти потенциально проблемные заемщики чуть не похоронили американскую экономическую систему в 2008 году. В целом издание отмечает, что в декабре 2022 г. объем сильно просроченных долгов достиг самой высокой отметки с 2006 года.

Тут следует упомянуть, что подобно тому, как американские компании прячут убытки от своих инвесторов путем объединения проблемных продуктов с продуктами популярными в произвольно выдуманные категории, так и различные статистические агентства прячут реальную картину от глаз публики. Помимо сильно просроченных долгов у них в копилке есть еще пара названий, а также дефолтные долги. Но по мере роста общего количества просроченных долгов жонглирование понятиями начинает терять всякий смысл, потому что шила в мешке не утаишь.

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