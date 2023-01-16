Будем надеяться, что никто из его знакомых не сошел с ума, пытаясь вспомнить, где же он слышал "этот голос"

Те люди, кто умудрился нажить себе немалую головную боль в поисках славы, судя по всему, даже не подозревают, что человек известный ничем не отличается от человека обычного, только проблем у него больше. Вернее это не совсем так, ведь когда журналистская работа сводит тебя с самыми разными людьми, ты замечаешь наличие необычных качеств у людей популярных, но я лично знаю электриков, обладающих выдающимися человеческими качествами, и куда более счастливых, чем так называемые «звезды».

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К чему это я? Да к тому, что мы часто сами не подозреваем, какое влияние наши действия и наша работа оказывает на окружающий мир. Даже простой комментарий, оставленный на всеми нами любимом сайте, уже оказывает влияние на информационное пространство, на жизни реальных людей. Вот и Пабло Кунтз не подозревал, что его голос стал родным десяткам миллионов фанатов Resident Evil.

Конечно же, его имя вам ничего не говорит, а что если я назову вам имя хрестоматийного злодея Альберта Вескера? Двадцать пять лет назад Пабло был молодой мятежной душой, которая бралась за любую работу в чужой, но такой привлекательной Японии. Один раз его пригласили озвучить какого-то персонажа, он даже не подозревал, что речь идет о видеоигре.

И лишь спустя четверть века фанаты Resident Evil разыскали Кунтза и рассказали ему о том, что все это время его голос жил у них в голове. До этого времени тот не подозревал о всеобщей популярности, которой пользуется его работа. В интервью авторитетному изданию PC Gamer Пабло признался, что озвучивал Вескера с характерной для него самого усмешкой в голосе. А между тем тот самый первый Вескер стал отправной точкой не только для создателей как минимум дюжины последующих частей Resident Evil, но и для всей игровой индустрии как таковой, и вклад нашего героя, который до недавнего времени оставался безымянным, здесь трудно переоценить.

Я уже рассказывал о том, что, несмотря на нелепые диалоги, выход первого Resident Evil стал поворотным моментом в истории игростроения. Да куда там, наши доблестные отечественные разработчики, которым без дела не сидится даже при отсутствии денег, на общественных началах создают 16-битную версию культовой игры.

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История Пабло Кунтза является самым ярким примером того, что любую работу нужно делать на совесть, потому что любой создатель модов вам скажет, что ты не знаешь и не можешь знать, что и когда тебе в жизни зачтется.