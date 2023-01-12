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Теплая зима приведет к усилению антиукраинского лобби в США
В геополитической версии популярной американской игры "кто первый отвернет" отворачивает первый тот, у кого заканчиваются деньги.
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Мало кто сегодня вспоминает о том, что газ в США добывается с помощью так называемого фракинга, или же, выражаясь более научно, методом гидроразрыва пласта. Это когда специальная «разрывающая» жидкость закачивается под землю под большим давлением, разрывая породу и высвобождая нефть и газ из её трещин. У данного метода есть два характерных отличия — это дорого и вредно для окружающей среды.

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Впрочем, борющиеся за «зеленую повестку» американцы не спешат от него отказываться, ведь это приносит неплохие деньги. Во всяком случае должно было бы приносить, но нет. Все последние годы американским газовщикам приходилось соревноваться с российскими, которые добывают газ традиционным (и более дешевым) способом. Более того, для поставок на европейских рынок последним не надо было сжижать газ, а затем еще и вести его через океан. В общем, соревнования как такового и не получилось, а потому набравшие кредитов сланцевики сидели и молились своему сланцевому богу.

Мне кажется, что Дональд Трамп, который был главным покровителем «сланцевого братства» в США, сам немало удивился, когда газовое лобби взяло его и сдало на выборах 2020 года. Сейчас нам уже понятно почему, поскольку в западных элитах был достигнут консенсус о необходимости обострения на Украине и вытеснения России с европейского газового рынка, поскольку и то и другое должно было «подогреть» мировые цены на газ.

И вот, спустя две взорванных нитки одного известного российского трубопровода западный консенсус разваливается у нас на глазах. По сути, заявление Белого дома о необходимости запрета газовых плит в США, о котором я уже рассказывал, сродни залпам «Авроры», возвещающим о возобновлении вялотекущей гражданской войны в Соединенных Штатах.

Теперь уже ясно почему, поскольку первый в 2023 году краткосрочный прогноз развития энергетики США, который ежемесячно готовит Управление по энергетической информации, фиксирует падение газовых цен на 25% по сравнению с предыдущим годом на расположенном в штате Луизиана Henry Hub. Более того, управление не прогнозирует роста поставок в Европу из США в ближайшие два года.

На фоне необычайно теплой зимы, которая выдалась в Соединенных Штатах в этом году, совокупность всех вышеописанных факторов говорит нам о том, что брокеры перестали переплачивать за газ, коль скоро они больше не включают в ценник риски, связанные с общей геополитической неопределенностью.

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Поскольку Байден является ветераном американской политической сцены, он быстро почуял смену политических ветров и решился ударить первым. По сути, газовому лобби в США срочно нужна заварушка в каком-нибудь регионе мира, пусть даже на Тайване, чтобы повысить стоимость доставки сжиженного газа на море. Сидеть сиротами и вновь разглядывать недовольные лица кредиторов у них точно нет никакого желания. А для этого и им нужно валить Байдена и заканчивать заваренную США кашу на Украине каким угодно образом, поскольку прибыли она больше им не приносит.

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#сво #история #газовые войны #россия сша #сланцевый газ
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