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Легендарный Американ Макги вернул деньги еще более легендарному Джону Кармаку спустя 25 лет
Если вы будете возлагать на людей слишком большие надежды, они, скорей всего, вас разочаруют. Но иногда они могут и приятно удивить.
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Потеряв несколько добрых друзей из-за собственной глупости, я не даю деньги в долг никому и никогда. Если человек хороший и помочь ему очень хочется, то лучше просто сделать ему подарок, но при этом сохранить взаимоотношения и, скорей всего, еще и свою симпатию к нему. Судя по всему, подобной точки зрения придерживается и легендарный Джон Кармак.

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Сегодня каждый школьник привык разбрасываться таким понятием, как «легендарный», поскольку ему кажется, что популярность того или иного человека в близком ему кругу является достаточным основанием для подобных оценок. Однако это слово подходит только тем людям и событиям, которые оказали существенное влияние на развитие той или иной сферы человеческой жизни.

Так вот, Джон Кармак — это легенда всех легенд, поскольку просто так свою звезду на «аллее славы» разработчиков компьютерных игр никто и никогда не получал. Да куда там, помимо имени Кармака на этой аллее до сих остается всего три имени, одно из которых принадлежит господину Майеру, тому, который Сид.

Судя по всему, Кармак придерживается того же мнения относительно долговой политики, что и я. В серии своих постов в одной западной социальной сети, которая заблокирована на территории Российской Федерации, он недавно признался, что в свои юные годы давал в долг направо и налево, но редко получал деньги обратно. Чаще всего должник никогда больше не подымал тему своего долга в разговоре с Кармаком.

По признанию легенды мирового игростроения, данный период был «временем его личностного роста». Однако недавно ему вернули деньги, которые он дал взаймы двадцать пять лет назад, и кто бы, вы думали, это сделал. Несравненный Американ Макги!

Несмотря на то, что я являюсь давним фанатом творчества последнего, до сегодняшнего дня я не знал, что он работал в основанной Кармаком id Software и участвовал в разработке игр серии Doom и Quake.

Известность Макги принесла выпущенный Electronics Arts в 2003 году трехмерный платформер American McGee’s Alice, который отличался умным дизайном уровней и нетривиальной атмосферой. Игровые журналисты того времени не могли пройти мимо концепт-артов из этой игры, часто используя их для оформления журнальных обложек и дисков.

И несмотря на то, что из-под пера Магки и после этого выходили весьма неплохие проекты, такие как платформер Scrapland и продолжение «Алисы» - Alice: Madness Returns, былой славы легендарному разработчику добиться больше не удалось.

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 И что бы вы думали? Оказалось, что последние 25 лет Магки должен был своему бывшему начальнику кругленькую сумму денег еще с тех времен, когда он был обычным соседом Кармака. И вот, спустя четверть века, Кармак, недавно уволившийся из запрещенной в России экстремистской организации Meta, получил свои деньги обратно. По его собственному признанию, данный поступок Магки тронул его до глубины души.

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#electronic arts #id software #doom #история #quake
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