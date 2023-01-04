О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
Так уж получилось, что после длительного изучения списка тех фильмов, которые были представлены в кино в новогодние праздники, мы с супругой отправились кормить местных рестораторов. Сказать, что ситуация у нас с кино аховая, — значит не сказать ничего.
реклама
Я уже недавно рассказывал, как необдуманные действия корпорации Hasbro довели один из главных продуктов этой компании до ситуации, когда постоянные покупатели начали просто-напросто бойкотировать свою любимую карточную игру. Но руководство корпорации не торопится выбрасываться из окон занимаемых ею небоскребов, поскольку летом этого года на экраны кинотеатров выходит очередная серия «Трансформеров».
Это вам, любители большого экрана, будут говорить, что фильм может провалиться по кассовым сборам, что он может не найти своего зрителя, либо же и вовсе разочаровать преданных фанатов франшизы. Для Hasbro это не имеет никакого значения, поскольку она производит игрушки, а не фильмы. Можно не сомневаться, что огромное количество пластмассовых фигурок разойдется по магазинам еще до по появления картины в кинотеатрах.
Любой, кто сколько-нибудь серьезно занимался творчеством, знает, что главная проблема — это не поиск почитателей своего творения, а его монетизация. Ведь все мы помним прекрасные мультики начала девяностых, от просмотра которых нас было за уши не оторвать. И что, кто-то думает, что они делались ради рекламных просмотров? Да нет, конечно! По их мотивам было произведено огромное количество игрушек, некоторые из которых коллекционеры до сих пор весьма дорого ценят.
реклама
По сути, тут работает тот же принцип, что и в условно бесплатных играх: контентом могут пользоваться все, а платит за него небольшая часть наиболее состоятельных и преданных. Остальные хотя бы рекламу посмотрят, либо же билет входной купят. Вот и получается, что то, что мы видим на экране — это лишь небольшой кусок куда как более увесистого «пирога». И так и должно быть, ведь ни один инвестор в жизни не согласится рисковать своими деньгами ради тех «копеек», которые фильм может выручить в кинотеатрах, ему нужно посулить баснословные доходы.
И тут-то мы и подходим к главной теме, а именно к теме франшиз. Нужно понимать, что все витрины отечественных магазинов завалены «спайдерменами» не просто так. Когда-то этот попрыгунчик в трико был одним из сотен других подобных попрыгунчиков, а по мере обкатки персонажей, сюжетов и изобразительных средств выкристаллизовалась та самая успешная формула, под экранизацию которой инвесторы и готовы выделять сумасшедшие деньги.
А теперь вернемся в наши реалии и увидим, как Минкультуры год за годом отбирает из длиннющего списка фильмы, которым оно будет оказывать поддержку, а проще говоря, выбрасывать деньги на ветер. Никто не будет спорить с необходимостью производства собственного патриотичного кино, но для достижения этой цели нужно все-таки понять, откуда оно начинается. Режиссеров отечественных фильмов легко понять, поскольку они могут быть сколь угодно талантливые, но картины все равно будут раз за разом проваливаться в прокате. А потому их главной задачей становится не совершенствование своих навыков, а построение крепкой дружбы с теми, кто ежегодно списки субсидируемых фильмов одобряет.
Давайте договоримся, что Илиада является крупнейшим литературным памятником в истории человечества не потому, что Гомер был один такой уникальный самородок, а потому что ему удалось лучше всего объединить весь тот набор изобразительных средств языка и сюжетов, которые аэды (профессиональные исполнители эпических поэм) использовали в своих произведениях. Никто же при слове Бэтмен не представляет себе угрюмого мужчину в нелепых подштанниках и трико, прямиком из «искрометного» телесериала 1949 года.
реклама
Любое величие начинается с малых форм, поэтому если кого-то и поддерживать — так это создателей всевозможных комиксов. Критерия два: регулярные просмотры и общий патриотический мотив. Денег немного, чтобы на жизнь хватало и, самое главное, — никакого возрастного ценза. Хочешь исследовать мир современных визуальных средств изображения — дерзай. Самые удачные персонажи, приемы и сюжеты лягут в основу новых отечественных франшиз, на экранизацию которых (пусть сначала в тех же самых сериалах) будет давать деньги уже не государство, а частный бизнес.
Более чем красноречив пример Японии, которая на основе повального увлечения комиксами смогла построить не только собственную медийную империю, но и дала рождение современным играм, поскольку обладала отработанным набором визуальных приемов и сюжетных ходов, хорошо работавших на широкую публику. Кстати, те же самые «черепашки ниндзя», которые были героями одного из упомянутых выше мультсериалов 90-х годов, начинали свой путь как никому не известный низкобюджетный черно-белый комикс.
Проще говоря, задача любого деятеля культуры — это создание «питательной среды» для людей, которые готовы отправиться в неизведанное, а не раздача ценных указаний послушным исполнителям. В Советском Союзе, где велась кропотливая и скрупулезная работа с писателями, это прекрасно понимали. Именно благодаря этой работе мы и получили тот кинематограф, который мы все любим и которым по праву гордимся. Однако переход из социалистической формы государственного устройства к капиталистической диктует свои законы: современное кино строится по принципу построения франшиз, а это длительная и весьма кропотливая работа. Как там было у классика? — «Из искры разгорится пламя!»
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила