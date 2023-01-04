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Так уж получилось, что после длительного изучения списка тех фильмов, которые были представлены в кино в новогодние праздники, мы с супругой отправились кормить местных рестораторов. Сказать, что ситуация у нас с кино аховая, — значит не сказать ничего.

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Я уже недавно рассказывал, как необдуманные действия корпорации Hasbro довели один из главных продуктов этой компании до ситуации, когда постоянные покупатели начали просто-напросто бойкотировать свою любимую карточную игру. Но руководство корпорации не торопится выбрасываться из окон занимаемых ею небоскребов, поскольку летом этого года на экраны кинотеатров выходит очередная серия «Трансформеров».

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Это вам, любители большого экрана, будут говорить, что фильм может провалиться по кассовым сборам, что он может не найти своего зрителя, либо же и вовсе разочаровать преданных фанатов франшизы. Для Hasbro это не имеет никакого значения, поскольку она производит игрушки, а не фильмы. Можно не сомневаться, что огромное количество пластмассовых фигурок разойдется по магазинам еще до по появления картины в кинотеатрах.

Любой, кто сколько-нибудь серьезно занимался творчеством, знает, что главная проблема — это не поиск почитателей своего творения, а его монетизация. Ведь все мы помним прекрасные мультики начала девяностых, от просмотра которых нас было за уши не оторвать. И что, кто-то думает, что они делались ради рекламных просмотров? Да нет, конечно! По их мотивам было произведено огромное количество игрушек, некоторые из которых коллекционеры до сих пор весьма дорого ценят.

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По сути, тут работает тот же принцип, что и в условно бесплатных играх: контентом могут пользоваться все, а платит за него небольшая часть наиболее состоятельных и преданных. Остальные хотя бы рекламу посмотрят, либо же билет входной купят. Вот и получается, что то, что мы видим на экране — это лишь небольшой кусок куда как более увесистого «пирога». И так и должно быть, ведь ни один инвестор в жизни не согласится рисковать своими деньгами ради тех «копеек», которые фильм может выручить в кинотеатрах, ему нужно посулить баснословные доходы.

И тут-то мы и подходим к главной теме, а именно к теме франшиз. Нужно понимать, что все витрины отечественных магазинов завалены «спайдерменами» не просто так. Когда-то этот попрыгунчик в трико был одним из сотен других подобных попрыгунчиков, а по мере обкатки персонажей, сюжетов и изобразительных средств выкристаллизовалась та самая успешная формула, под экранизацию которой инвесторы и готовы выделять сумасшедшие деньги.

А теперь вернемся в наши реалии и увидим, как Минкультуры год за годом отбирает из длиннющего списка фильмы, которым оно будет оказывать поддержку, а проще говоря, выбрасывать деньги на ветер. Никто не будет спорить с необходимостью производства собственного патриотичного кино, но для достижения этой цели нужно все-таки понять, откуда оно начинается. Режиссеров отечественных фильмов легко понять, поскольку они могут быть сколь угодно талантливые, но картины все равно будут раз за разом проваливаться в прокате. А потому их главной задачей становится не совершенствование своих навыков, а построение крепкой дружбы с теми, кто ежегодно списки субсидируемых фильмов одобряет.

Давайте договоримся, что Илиада является крупнейшим литературным памятником в истории человечества не потому, что Гомер был один такой уникальный самородок, а потому что ему удалось лучше всего объединить весь тот набор изобразительных средств языка и сюжетов, которые аэды (профессиональные исполнители эпических поэм) использовали в своих произведениях. Никто же при слове Бэтмен не представляет себе угрюмого мужчину в нелепых подштанниках и трико, прямиком из «искрометного» телесериала 1949 года.

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Любое величие начинается с малых форм, поэтому если кого-то и поддерживать — так это создателей всевозможных комиксов. Критерия два: регулярные просмотры и общий патриотический мотив. Денег немного, чтобы на жизнь хватало и, самое главное, — никакого возрастного ценза. Хочешь исследовать мир современных визуальных средств изображения — дерзай. Самые удачные персонажи, приемы и сюжеты лягут в основу новых отечественных франшиз, на экранизацию которых (пусть сначала в тех же самых сериалах) будет давать деньги уже не государство, а частный бизнес.

Более чем красноречив пример Японии, которая на основе повального увлечения комиксами смогла построить не только собственную медийную империю, но и дала рождение современным играм, поскольку обладала отработанным набором визуальных приемов и сюжетных ходов, хорошо работавших на широкую публику. Кстати, те же самые «черепашки ниндзя», которые были героями одного из упомянутых выше мультсериалов 90-х годов, начинали свой путь как никому не известный низкобюджетный черно-белый комикс.

Проще говоря, задача любого деятеля культуры — это создание «питательной среды» для людей, которые готовы отправиться в неизведанное, а не раздача ценных указаний послушным исполнителям. В Советском Союзе, где велась кропотливая и скрупулезная работа с писателями, это прекрасно понимали. Именно благодаря этой работе мы и получили тот кинематограф, который мы все любим и которым по праву гордимся. Однако переход из социалистической формы государственного устройства к капиталистической диктует свои законы: современное кино строится по принципу построения франшиз, а это длительная и весьма кропотливая работа. Как там было у классика? — «Из искры разгорится пламя!»