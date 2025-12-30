Почему «французское время» неизбежно остановит подготовку ЕС к войне с Россией

В оценке грядущих событий аналитики со всего мира исходят из тех знаний, которыми мы уже обладаем, а нам хорошо известна не только неспособность ЕС быстро шевелиться, но и история нежелания США помогать Старому свету в вопросу подготовки глобальных конфликтов.
6

На протяжении десятилетий классическим рефреном любого уважающего себя геополитического аналитика была мысль о нерушимости так называемого «Трансатлантического единства», которое «зловредная Россия» якобы пытается изо всех сил разрушить. По факту никакого единства в рядах так называемого коллективного Запада никогда и не существовало, скорее мы наблюдали неравный брачный союз, который был неоднократно описан классиками в известных литературных произведениях.

Встреча в Ялте в феврале 1945 года фактически зафиксировала брак умелого дельца в лице Соединенных Штатов с пожилой и титулованной матроной, которая промотала последние средства и теперь мучительно нуждалась в «спонсоре». Понятно, что в роли последней выступали европейские страны, которые со временем основали Европейский Союз путем принятия целой цепочки договоров о расширении торговли и экономическом сотрудничестве. Формально ЕС появился на свет 1 ноября 1993 года, однако первые шаги к созданию этого объединения начались еще в 1957 году, когда был подписан Римский договор между Бельгией, Францией, Италией, Люксембургом, Нидерландами и Западной Германией.

Примечательно, что представители будущего Европейского Союза всякий раз оставляли вопрос военных похождений за рамками своих обсуждений, что и способствовало успеху интеграционных проектов, поскольку все это время страны ЕС находились под «военным зонтиком» Соединенных Штатов. Собственно, с американской точки зрения никакой «оккупации» Европы дядя Сэм никогда не предпринимал, американцы до сих пор уверены, что именно они спасли Старый свет от череды бесконечных междоусобных конфликтов, которые тут никогда не заканчиваются.

Но вот позиции Вашингтона и Брюсселя самым явным образом разошлись, поскольку в США сейчас набирает обороты процесс возрождения национального самосознания, когда принцип «могу и делаю» (в оригинале «can do attitude») вновь ставится во главу угла после длительной эпохи царствования банковских клерков и айтишников. А вот европейцы вновь увязли в той ментальности, которая и порождала все их проблемы до настоящего времени. И камнем преткновения тут, как это не иронично, оказалось именно Россия.

Собственно, европейские аналитики могут сегодня предпочесть не вспоминать, а многие у нас в стране могут банально не помнить о том, что почти за два года до окончания Первой мировой войны американский президент Вудро Вильсон выступил в Конгрессе США с речью, которая получила название «Мир без победы». В этом послании лидер Соединенных Штатов обратился к воюющим державам с мольбой от имени «безмолвного большинства» людей всего мира прекратить бесчеловечный конфликт, который на тот момент лишь только продолжал набирать обороты.

Продолжение конфликта не только привело к приходу большевиков к власти в России, но и к беспрецедентным репарациям, которые были наложены на Германию, что в свою очередь стало запалом к началу ускоренной подготовки ко Второй мировой войне. Можно не сомневаться, что американцы никогда не допустят ситуации, когда они будут вновь вынуждены молить европейцев об окончании страшного глобального конфликта, хотя Трамп сегодня более всего и напоминает своего известного предшественника в президентском кресле, поскольку он подобно Вильсону продолжает призывать своих союзников к порядку. Разница лишь в том, что сегодня у Белого дома возможности совершенно другие, чем сто с лишним лет назад.

Глядя на попытки замазать военной риторикой тот экономический ущерб, который европейские политики нанесли экономике блока посредством разрыва экономических связей с Москвой, американцы менее всего будут заинтересованы в материальном обеспечении похода стран ЕС на Москву, тем более, что по американскому мнению «эти европейцы» и без того слишком долго наслаждались тем относительным покоем, который им обеспечивал американский военный зонтик.

Получается, что для подготовки к войне с Россией европейцам нужно создавать свой собственный ВПК практически с нуля, что не соответствует ни интересам Вашингтона, ни Лондона, ни тем более Иерусалима. Однако на это можно было бы закрыть глаза, если бы европейцы были в состоянии что-то строить с нуля в конкурентоспособные сроки.

Американский аналитик Ира Катц, который долгое время прожил во Франции, назвал данный феномен словосочетанием «французское время». Он рассказывает, что по прибытию в Пятую республику он был весьма удивлен, что купленный в июне диван ему обещали доставить только в октябре, поскольку в ЕС некоторые компании имеют привычку коллективно уходить в отпуск.

Другой пример проделок «французского времени» -  это Tour Triangle на юге Парижа, которую задумали строить еще в 2008 году, но разрешение на возведение небоскреба было получено лишь 2015 году. Сами же строительный работы начались только в 2022 году и должны с божьей помощью быть закончены в наступающем 2026 году. Почти двадцать лет на строительство небоскреба, который в Азии могут построить за пару лет. И это мы говорим о проекте, технологии для которого давно и хорошо изучены.

 

Чего же тогда можно ожидать в сфере современного военного строительства от дилетантов из ЕС, которые с 1957 года договаривают только по вопросам торговли? Да один только ужин вне дома во Франции нередко растягивается на четыре часа и чаще всего заканчивается где-то после полуночи. В этой связи американский аналитик Катц высказывает мнение, что европейцам едва ли стоит верить увещеваниям европейских горе-наполеонов, которые якобы собираются в поход на Москву. Поскольку помощи от дяди Сэма они в этом вопросе они не дождутся, а своих сил у них хватит лишь только на утверждение совместной позиции по противодействию России, которая будет выработана где-то ко второй половине этого столетия, если не позже.

глобальное противостояние украина и россия война в европе
Китя.
13:32
Во глянь борода приколотил охлад просвердил кожух к амудэ радеоно RX AI PRO R9700 Creator с 32 ГБ памяти как карта шибко горячая. Бери зимой не замерзнешь. Это как можно выпускать такой лютейший калл.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Dmitrij Dmitrij
13:30
Полстраны углем топится, а они на Венеру решили полететь
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Алексей Кузнецов
13:16
Базу на Луне Роскосмос построил в 2015г. Многоразовые корабли (3шт разных) бороздят просторы больших театров. Ядерные буксиры (2шт разных) возят гелий3 с Луны бочками! Ура, граждане свои-буржуинские, ...
Роскосмос подтвердил сроки сведения МКС с орбиты и создание российской станции к 2030 году
UzBas
13:06
А можно полный список сервисов подписавшихся под этой процедурой. Хочу им 5 баллов выставить в RuStore !!
Аналитики Goldman Sachs фиксируют сигналы достижения биткоином дна при цене в 67 тысяч долларов
Phantom Lord
13:04
не факт )))
Астронавт NASA Петтит рассказал об устройстве аварийного туалета на летящем к Луне корабле «Орион»
Егор Кондратьев
13:03
Могут же чтото нормальное делать, а не запрещать всё подряд
В Госдуме предложили реализовать систему самозапрета на видеоигры
16xtturbo
12:55
"Клоунавтика" она такая!
NASA впервые разрешило астронавтам взять с собой iPhone во время облёта Луны
Ян Аушев
12:39
Ну хоть корабль не засрут.
Астронавт NASA Петтит рассказал об устройстве аварийного туалета на летящем к Луне корабле «Орион»
Китя.
12:32
Выбор всегда лучше. чем нечего.
В Intel показали свою нейронную технологию для сжатия текстур до 18 раз
hohloeb
12:29
тебе кто-то запрещает отключить эту фичу? а для тех, кто не может себе позволить 5090 с 32гб видеопамяти, будет очень кстати.
В Intel показали свою нейронную технологию для сжатия текстур до 18 раз
