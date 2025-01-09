"Дипломатия канонерок" плавно перетекает в "дипломатию большой дубины..."

Мало кто будет спорить с тем, что оккупация американскими войсками северных нефтеносных районов Сирии во многом и привела к падению правительства Башара Асада, поскольку страна долгое время была лишена тех доходов, которые были ей жизненно необходимы для восстановления разрушенных секторов сирийской экономики.

Подобная оккупация разворачивалась с молчаливого согласия европейских держав, равно как и благодаря попустительству представителей международного сообщества. Стоит ли удивляться, что после того как Вашингтон смог годами продавать на рынке краденную сирийскую нефть, он более не видит никакой необходимости пытаться соблюдать какие-либо приличия.

Это привело к ситуации, когда новый президент США Дональд Трамп отказался в ходе пресс-конференции публично исключить возможность вооруженного захвата крупнейшего острова на Земле американскими войсками, несмотря на то, что Гренландия является автономной административной единицей Дании.

Соединенные Штаты находится в числе отстающих в гонке за освоение природных ресурсов Арктики, в то время как Россия продвигается в этом направлении семимильными шагами. В этом смысле Трамп не соврал, когда заявил журналистам, что захват Гренландии соответствует «защите национальных интересов Соединенных Штатов», тем более, что с юридической точки зрения от самовольного захвата нефтеносных районов Сирии этот шаг ничем не отличается.

Правда, глава пресс-службы Еврокомисии Паула Пино предупредила, что несмотря на то, что европейские чиновники не верят угрозам американского президента, подобное нападение введет в действие статью 42 (7) договора о Европейском союзе, согласно которой страны-члены ЕС будут обязаны оказать военную помощь Дании. Но вот только какую реальную помощь они могут предоставить, если вооруженные силы почти всех стран-членов ЕС находятся под командованием НАТО?

Очевидно, что с прошлого президентства Трамп успел поднабраться опыта, поскольку прекрасно понимает, что просто взять и распустить НАТО ему не дадут его политические противники в самих Соединенных Штатах, что не мешает ему этот самый Североатлантический альянс взять и развалить путем захвата Гренландии. Ну и денег на это дядя Сэм сможет заработать немало.

Учитывая рост напряженности между Израилем и Турцией за право обладания вышеупомянутой Сирией, которая лишилась правительства Асада, дни Североатлантического альянса и без того уже почти сочтены.