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Диссидент Питер Джей Сэндис сравнил США со странами соцлагеря
Что называется, на личном опыте и своими глазами...

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Несмотря на то, что я никогда не разделял взгляды советских диссидентов, к этим людям всегда относишься с невольным уважением, поскольку они, по крайней мере, готовы были страдать за свои убеждения. Более того, я никогда не видел диссидентов, которые в итоге оказались бы довольны своим выбором, какие бы взгляды они не отстаивали после своего отъезда в миграцию.

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Вот и герой нашей сегодняшней заметки Питер Джей Сэндис успел дважды побывать за решеткой из-за своего желания уехать жить на Запад; первый раз в социалистической Венгрии, а во второй раз уже в Италии после своего побега из стран Варшавского договора, где итальянская полиция проверяла его с особым пристрастием на наличие симпатий к коммунистам.

В общем, если кто-то и может судить о том, насколько современные Соединенные Штаты похожи на Советский Союз, то едва ли кто-то может быть более компетентен в этом вопросе, чем старый венгерский диссидент.

В своей статье  для издания American Thinker Питер Джей Сэндис отмечает, что в современных Соединенных Штатах к вам в дом может ворваться толпа наркоманов, избить вас до полусмерти, разбить на месте преступления палаточный городок и, что в этой истории самое любопытное, даже полиция не отважится потом их с вашей собственности выселить. В этом контексте пустые полки магазинов Восточного Берлина уже не кажутся такой уж большой проблемой, зато у его жителей была святая уверенность в том, что их Трабант никто никогда не угонит, а агенты «Штази» не будут интересоваться людьми, которые не лезут в политику.

Проще говоря, все еще ненавистный вчерашнему диссиденту соцлагерь выглядит куда привлекательнее неолиберальной утопии «сияющего града на холме», которая, по словам  Сэндиса соединила в себе худшие черты социалистической диктатуры c такими характеристиками «банановой республики», как коррупция, разгул преступности, нищета и автократия. Достаточно отметить, что Байден вступил в должность президента США в возрасте, до которого Брежнев, Андропов и Черненко просто не дожили. И что самое интересное, «старик Джо» по-прежнему никуда не собирается.

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Любопытно, что Соединенные Штаты удостаивались столь же нелестных оценок от людей, которые приезжали в них и пятьдесят, и сто лет назад, и не является ли сегодняшний упадок «сияющего града на холме» результатом коллективного разочарования страны мигрантов в некогда обещанном им светлом образе?

#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
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