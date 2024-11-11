Известный американский экономист требует ухода главы Центробанка РФ с поста из-за политических взглядов Набиуллиной.

Я никогда не забуду, как ведущие западные СМИ называли маститых геополитических комментаторов «полезными идиотами» только за то, что те осмеливались публично высказывать пророссийские взгляды по незначительному числу вопросов. Конечно, у меня даже в страшном сне язык не повернется назвать обозревателя Пола Крейга Робертса «полезным идиотом», но у меня всегда возникает нехорошее чувство, когда умный и опытный человек начинает говорить глупые вещи.

Так, в своей недавней заметке влиятельный американский комментатор и экономист приводит цитаты из выступления Владимира Путина на знаковом дискуссионном форуме «Валдай», в котором лидер российского государства заявил о бесперспективности современной неолиберальной догмы, которая пытается предотвратить саму возможность дискуссии на международной арене.

Но тут «пророссийский» комментатор задается вопросом о том, почему Путин так до сих пор не избавился от главы российского Центробанка, если он относится к неолибералам с таким неодобрением? И вот об этом стоит поговорить отдельно.

Если недовольство Набиуллиной со стороны простого обывателя хорошо объяснимо, ведь по его мнению именно из-за главы Центробанка он не может взять кредит, то понять чем Эльвира Сахипзадовна так насолила ветерану американской политической сцены я решительно не могу. В конце-концов, советская казачка коммунистических взглядов Сауле Омарова живет и трудится на экономической ниве в США и что-то мы по этому поводу особого возмущения от Пола Крейга Робертса не слышали.

Напомним, что легендарный американский экономист Милтон Фридман любил говаривать, что дефицита бюджета не существует. Фридман был абсолютно прав в оценке того, что правительство всегда соберет нужные ему средства либо за счет налогов, либо за счет эмиссии денежных знаков. Другое дело, что эта самая эмиссия ведет к росту цен, которую специалисты привычно называют термином «инфляция».

Единственный способ остановить инфляцию — это побудить население меньше тратить и больше копить, ради чего Центробанк и повышает ключевую ставку. Именно таким способ глава Федерального резерва США Пол Волкер спас американскую экономику от краха в восьмидесятых годах прошлого века, о чем экономисты вроде Пола Крейга Робертса прекрасно осведомлены. В этом контексте остается неотвеченным вопрос, чем насолила «пророссийскому» комментатору Набиуллина, спасающая российскую экономику от гиперинфляции? Впрочем, в последнее время мы видим все больше и больше таких комментариев, что говорит о том, что Запад прекрасно осведомлен о том, в чем заключается главная уязвимость России в глобальном противостоянии.