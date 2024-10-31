Темные века возвращаются в некогда самой передовой стране мира...

Крупнейший округ штата Орегон под названием Малтнома, который служит домом для более чем восемьсот тысяч человек, недавно подал коллективный иск против углеводородных компаний и исследовательских групп, оспаривающих достоверность заявлений о рукотворной природе изменения климата нашей планеты. Под ударом оказались 18 юридических лиц, среди которых значится компания NW Natural — крупнейший поставщик природного газа населению во всем штате.

Поводом для иска стала летняя жара 2021 года, которая унесла жизни 69 человек на территории округа. Примечательно, что в указанный период в США действовали жесточайшие антикоронавирусные ограничения, когда люди без масок не отваживались выйти на улицу, однако округ Малтона почему-то предпочел судиться не с федеральными властям, а частным бизнесом.

При этом в самом иске не содержится прямых указаний на то, каким образом NW Natural и другие углеводородные компании «распространяют дезинформацию об изменении климата», однако власти округа озаботились тем, чтобы посчитать, что компания ответственна за 9% всех выбросов диоксида углерода на территории штата.

Судя по всему, реклама собственных услуг по предоставлению услуг по обслуживанию газовых плит тоже считается частью «климатической дезинформации». Кроме того, представители округа Малтнома оказались возмущены тем, что хотя компания и заявила о своей приверженности «зеленой повестке», она не предпринимала радикальных шагов по изменению своих бизнес-процессов в сторону снижения выбросов диоксида углерода.

Стоит отметить, что «изменение климата», как и его рукотворный характер являются лишь теорией нескольких видных представителей научного сообщества, которая, впрочем, серьезно оспаривается другими климатологами. Проблема коллективного иска представителей округа Малтном не в том, что они уподобляются суду инквизиции, приговорившему Галилея к смерти за его научные взгляды, а в неспособности американского бизнеса рассчитать юридические риски в ситуации, когда каждую упавшую кому-то на голову ветку можно назвать результатом «климатической дезинформации». Проще говоря, углеводородные компании, а за ними и все остальные представители бизнеса, будут уходить в иностранные юрисдикции. В общем, некогда «сияющий град на холме» сегодня медленно погружается во тьму.