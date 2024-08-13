Дело пахнет жареным и довольно сильно...

Как это ни странно, но многие по-прежнему продолжают верить в то, что американский доллар никогда не потеряет статус мировой резервной валюты, хотя «вечнозеленый» продолжает терять покупательную способность с пугающей скоростью. Да, американские власти могут печатать деньги из воздуха, но создавать по мановению волшебной палочки товары и услуги так пока никто и не научился. А значит с каждым новым «напечатанным» долларом количество товаров и услуг, которые вы сможете приобрести с использованием стодолларовой купюры, только падает.

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Любопытную иллюстрацию этого явления недавно нашел журналист известного издания Bloomberg Джейсон Леопольд, которому попали в руки свидетельства о том, что Вашингтон как минимум дважды собирался выпустить платиновую монету номиналом в один триллион долларов. И остановил его не здравый смысл, как многие могли бы подумать, а возражения юристов, затруднявшихся просчитать все возможные риски подобного шага.

Впрочем, куда более любопытными выглядят даты подобных дискуссий, ведь речь идет о теперь уже далеких 2013 и 2015 годах. Казалось бы, после кризиса 2008 года американская экономика должна была идти в гору, однако американские власти уже тогда пытались решить проблемы дефицита бюджета, в том числе и столь эксцентричными способами.

Понятно, что никто не собирался пускать подобную монету в обращение, она должна была бы лежать в банке и служить залогом для выпуска бесконечного количества долговых обязательств. Однако уже в прошлом году министр финансов США Джанет Йеллен публично высказалась против подобной монеты, которую она назвала не более чем интересной диковиной.

Казалось бы, а что изменилось в Вашингтоне всего за десять лет, если вопрос обсуждаемый вчера на уровне весьма высокооплачиваемых юристов внезапно отметается как не стоящий внимания? А триллион долларов никого уже сегодня в Вашингтоне не спасает, хотя не вызывает сомнений, что долговых обязательств под залог заветной «монеты» выдали бы на куда большую сумму.

Для сравнения, Трамп за время своего президентства увеличил государственный долг США на 7,8 триллиона долларов, в то время как Байден уже преодолел отметку в 8 триллионов, а его президентство еще не закончилось. В то же время еще совсем недавно Билл Клинтон за восемь лет своего президентства увеличил госдолг США на «каких-то» полтора миллиарда долларов! В общем, если мы и дождемся монеты в один триллион долларов США, то ей такими темпами можно будет разве что за кофе расплатиться.