Китайские коммунисты глупостей не совершают...

Любые аргументы о стремительном обесценивании американской валюты всякий раз натыкаются на возражения людей, которые всю свою жизнь пользовались долларами и уверены в нерушимости американской финансовой системы. Понять их несложно, потому что человек в своих суждениях всегда руководствуется тем, что он когда-то видел и слышал, а доллар США пользуется статусом мировой резервной валюты с 1944 года. В этом смысле весьма сложно найти людей в трезвом уме и добром здравии, которые помнят, как оно было до главенства доллара. С другой стороны, восемьдесят лет с точки зрения истории — это лишь миг, те же крестовые походы длились почти двести лет, и можно поспорить, что в каком-нибудь 1270 году люди были уверены, что «это никогда не закончится».

Фото: Kandinsky.

реклама

Это я к тому, что пока журналисты указывают на стремительный рост цены золота, финансовые эксперты связывают происходящее с продолжающимся отказом Пекина от американских «трежерис», которые представляют собой долговые расписки правительства США и лежат в основе всей американской финансовой системы.

Так, только в феврале этого года китайские коммунисты продали американских долговых обязательств на сумму в 22,7 миллиарда долларов, в то время как общий объем американских долговых обязательств на балансе у китайского правительства уменьшился до уровня в 775 миллиардов долларов. Профессор Китайского университета Жэньминь Чжао Сицзюнь недавно выразил свою уверенность в интервью китайским журналистам, что Пекин продолжит продажу американских «трежерис», поскольку Пекин не имеет намерений и дальше финансировать долговые заимствования дяди Сэма.

Одновременно с этим Народный банк Китая продолжает покупать золото 16 месяцев подряд, увеличив свои запасы на 300 тонн (sic!) «презренного металла» за последние полтора года.

Возможно, доллар США продолжает сохранять свое доминирующее положение по отношению к другим мировым валютам, но его ослабление особенно хорошо заметно на фоне резкого роста цены на золото, уверен легендарный американский инвестор и комментатор Питер Шифф. Да, дядя Сэм завтра не разорится, но общемировой тренд указывает на то, что процесс глобальной дедолларизации не имеет обратного хода.