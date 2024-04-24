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Издание ABC News рапортует о том, что бренд модной одежды Express Inc. подал заявление о банкротстве. Сеть магазинов, которую американские журналисты именуют не иначе, как «бывший конкурент Zara и H&M», указала в заявлении, что она оценивает стоимость своих активов в один миллиард долларов, в то время как за последние годы компания успела набрать долгов на десять миллиардов.
Сообщается, что процедура банкротства будет проводиться по так называемой одиннадцатой главе, которая дает собственнику право сохранить за собой торговую марку и в отдельных случаях даже позволяет продолжить бизнес-деятельность, однако компанию неизбежно ждет основательная реструктуризация.
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Express Inc. собирается закрыть 95 торговых точек из 100 по всем Соединенным Штатам вдобавок к прекращению деятельности еще 10 магазинов своей «дочки» под названием UpWest. В пресс-релизе компании говорится, что Express Inc. обладает «сильным ассортиментом брендов», что тем не менее не позволило модному бренду раздобыть хоть какой-нибудь капитал. В настоящий момент Express Inc. заявляет о предоставлении ему займа в 35 миллионов долларов от «предыдущих кредиторов», что выглядит более чем незначительно на фоне десяти миллиардов долларов долга.
Express Inc. пополнит длинный список крупных американских компаний, которые в последние два года вынуждены были объявить о своем банкротстве. Пока фондовый рынок США продолжает отвлекать инвесторов новостями о «рекордных котировках», на так называемой «главной улице» (то есть в реальном секторе экономики Соединенных Штатов) продолжается тихая депрессия.
Экономисты напоминают, что термин «Великая депрессия» был изобретен уже после непростого периода затяжного экономического спада в США, в то время как в разгар «Великой депрессии» СМИ старались отвлечь простых американских граждан какими угодно новостями, но только не экономическими.
В этом контексте закрытие вчерашнего конкурента крупнейших мировых модных брендов, равно как и астрономические объемы долгов, которые накопленные компанией, лучше всяких слов описывают ситуацию в Соединенных Штатах, которые упорно сопротивляются идеи предоставить России гарантии безопасности в Европе и закончить острую фазу глобального противостояния.