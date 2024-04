Крупный американский бизнес пошел по миру...

Издание ABC News рапортует о том, что бренд модной одежды Express Inc. подал заявление о банкротстве. Сеть магазинов, которую американские журналисты именуют не иначе, как «бывший конкурент Zara и H&M», указала в заявлении, что она оценивает стоимость своих активов в один миллиард долларов, в то время как за последние годы компания успела набрать долгов на десять миллиардов.

Фото: Pranav Shrivastava, CC0. Сообщается, что процедура банкротства будет проводиться по так называемой одиннадцатой главе, которая дает собственнику право сохранить за собой торговую марку и в отдельных случаях даже позволяет продолжить бизнес-деятельность, однако компанию неизбежно ждет основательная реструктуризация.

Express Inc. собирается закрыть 95 торговых точек из 100 по всем Соединенным Штатам вдобавок к прекращению деятельности еще 10 магазинов своей «дочки» под названием UpWest. В пресс-релизе компании говорится, что Express Inc. обладает «сильным ассортиментом брендов», что тем не менее не позволило модному бренду раздобыть хоть какой-нибудь капитал. В настоящий момент Express Inc. заявляет о предоставлении ему займа в 35 миллионов долларов от «предыдущих кредиторов», что выглядит более чем незначительно на фоне десяти миллиардов долларов долга.

Express Inc. пополнит длинный список крупных американских компаний, которые в последние два года вынуждены были объявить о своем банкротстве. Пока фондовый рынок США продолжает отвлекать инвесторов новостями о «рекордных котировках», на так называемой «главной улице» (то есть в реальном секторе экономики Соединенных Штатов) продолжается тихая депрессия.

Экономисты напоминают, что термин «Великая депрессия» был изобретен уже после непростого периода затяжного экономического спада в США, в то время как в разгар «Великой депрессии» СМИ старались отвлечь простых американских граждан какими угодно новостями, но только не экономическими.

В этом контексте закрытие вчерашнего конкурента крупнейших мировых модных брендов, равно как и астрономические объемы долгов, которые накопленные компанией, лучше всяких слов описывают ситуацию в Соединенных Штатах, которые упорно сопротивляются идеи предоставить России гарантии безопасности в Европе и закончить острую фазу глобального противостояния.