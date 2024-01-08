Кто-то кормит обещаниями, а кто-то кредитами...

Как ни пытался Европейский союз убедить весь остальной мир, что главной в Старом свете является председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а главным в итоге все равно оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Потому что именно он поставил жирную точку в шестимесячных переговорах Европейского союза о выделении Киеву €50 миллиардов помощи.

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Не стоит думать, что Орбан руководствовался в своих решениях исключительно гуманными соображениями, пытаясь положить конец бессмысленной гибели украинской молодежи в интересах звездно-полосатого гегемона. В частности, европейские издания сообщают, что в процессе переговоров с представителями ЕС премьер-министру Венгрии было предложено вернуть Будапешту €10 миллиардов субсидий, которые были удержаны из-за «европейских опасений в недостаточной демократичности» венгерской политической системы. На это помощники Орбана дали понять, что еще 20 миллиардов возвращенных Будапешту субсидий смогут убедить премьер-министра Венгрии начать переговоры.

В этом контексте вырисовывается весьма незамысловатая задумка европейских чиновников — удержать с члена Евросоюза причитающиеся Венгрии €30 миллиардов, доложить еще двадцать и объявить о помощи Киеву, которая, кстати сказать, выделяется в кредит. Проще говоря, дать чужие деньги взаймы.

Однако теперь европейские чиновники вынуждены будут изыскивать откуда-то еще €30 миллиардов, при том что на согласование нынешнего «хитроумного» плана у них ушло полгода. В общем, скрепя сердце подопечные Урсулы фон дер Ляйен решили, что страны ЕС коллективно займут €17 миллиардов на поддержание штанов «незалежной». При этом Германии и Нидерландам придется согласовывать этот вопрос в собственных парламентах.

Если все пройдет благополучно, то уже в марте этого года Киев получит €900 миллионов в форме кредита с низкой процентной ставкой, которые для неё займут «европейские благодетели». По мнению западных журналистов, этой суммы будет достаточно для того, чтобы позволить Киеву избежать «ужасов гиперинфляции», вызванных неконтролируемой эмиссией гривны.

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Стоит ли говорить, что в контексте сотен миллиардов помощи, которые Вашингтон и Брюссель обещали выделить Киеву в последние месяцы, 900 миллионов в займы прекрасно иллюстрируют известный фразеологизм про припарки для не слишком-то живого человека.