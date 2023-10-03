Старик Джо все еще не хочет капитулировать...

Американский инвестор Питер Шифф является одним самых популярных спикеров на Западе, поскольку он, наравне с другим инвестором - Майклом Бьюрри, успешно предсказал кризис 2008 года. Сегодня, когда американские банки один за другим навсегда закрывают свои двери, Шифф уверен, что банковская система США оказалась в ситуации, которая может спровоцировать глобальный финансовый кризис куда большего масштаба.

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По словам легендарного инвестора, в 2008 году американские банки столкнулись с ситуацией, когда они не смогли вернуть свои деньги, поскольку набравшее ипотечных кредитов население не могло их больше выплачивать, в то время как стоимость недвижимости резко пошла вниз, не давая банкам продать отобранные у заемщиков дома.

Шифф отметил, что количество банкротов среди американских физических лиц в 2008 году было относительно невелико, но их оказалось достаточно, чтобы обвалить всю американскую финансовую систему. Сегодня же ситуация значительно отличается от описанной выше в худшую сторону.

Хотя американцы и не отказываются платить по ипотечным кредитам, но из-за повышения процентной ставки Федеральным резервом США, банки теряют деньги на каждом выданном им кредите, поскольку ипотечные кредиты они ссуживали под три процента, а сегодня ставка по новым кредитам дошла до семи процентов, в то время как ставка ФРС установлена в коридоре 5,25-5,5%.

Шифф отмечает, что банкам могло бы помочь массовое банкротство физических лиц, поскольку это позволило бы финансовым организациям получить в свое распоряжение дома отказавшихся платить по кредитам, чтобы затем найти новых заемщиков, берущих деньги под более высокий процент, но пока на вероятность подобного сценария ничего не указывает.

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Высокая процентная ставка ФРС стала проклятием не только для американских банков, но и для ближайших союзников США, таких как Япония и Великобритания, национальные валюты которых страдают из-за сильного доллара. Однако Джо Байден, не имеющий другого способа ответить России и Саудовской Аравии на сокращение добычи нефти, будет требовать от главы ФРС Джерома Пауэлла держать ключевую ставку «высокой», несмотря ни на что.