Переживаемый Соединенными Штатами кризис лишь усиливается...

Кризис массовой миграции вкупе с опиоидной эпидемией превратили территорию штата Калифорния, некогда напоминавшую цветущий райский уголок, в зону стихийного бедствия. Стоит ли говорить, что даже крупный бизнес не может позволить себе расходы, связанные с неконтролируемым разгулом преступности.

Фото: Markus Spiske, CC0

реклама

Так, в крупном финансовом центре штата — городе Сан-Франциско - законодатели внесли на голосование законопроект, который требует от крупных ритейлеров уведомлять власти штата о своем намерении уйти из города после того, как сеть супермаркетов Whole Sale Market закрыла свою крупнейшую торговую точку спустя всего год после открытия.

Альтернативное издание Natural News сообщает, что всего за год полицию в упомянутую выше торговую точку вызывали 570 раз, при том что многие звонки в службу 911 были весьма экзотического содержания вроде «этот мужчина с мачете опять вернулся» и «еще один сотрудник службы безопасности получил тяжелые ранения». Следует отметить, что ситуации, когда бомжи закидывали сотрудников супермаркета едой, а также случаи публичного отправления естественных потребностей прямо посреди супермаркета не считались «достаточно серьезным основанием для вызова полиции».

В итоге сеть супермаркетов Whole Foods Market несла убытков от разгула преступности больше, чем получала прибыли от продаж, что и сподвигло её к радикальному решению о закрытии супермаркета. Однако теперь городские власти грозятся на законодательном уровне запретить крупным магазинам покидать территорию города, не уведомив предварительно наблюдательный совет Сан-Франциско. В обратном случае ритейлеров ожидают баснословные штрафы, если законопроект все-таки будет принят.

Понятное дело, что в данной ситуации крупному бизнесу придется оценивать не только риск неконтролируемого разгула преступности, но еще и риск неразумного поведения местных властей, которые своими законодательными инициативами могут заставить компании нести дополнительные убытки. А раз так, то никто и пробовать открывать торговые точки в Сан-Франциско не будет, что еще сильнее усилит сходство штата Калифорния с постапокалиптическими пейзажами из фильма «Безумный Макс».