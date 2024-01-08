Вот такая вот "американская демократия"...

После начала специальной военной операции Вашингтон разве что силой оружия не пытался принудить других участников международного процесса к осуждению России и развернутых ею боевых действий на территории Украины. Однако большинство стран мира прямо или косвенно признали, что Москва имеет право защищать собственную безопасность с оружием в руках, тем более что российские военные поражают военные цели и объекты военной инфраструктуры на территории «незалежной».

реклама

Великая ирония заключается в том, что c момента начала израильской операции в секторе Газа в конце октября прошлого года действия ЦАХАЛ массово осуждают не только участники международного процесса, но и высокопоставленные представители американского общества. Дошло до того, что в Израиле поползли вверх цены на элитное жилье, поскольку состоятельные представители еврейского народа посчитали небезопасным и дальше проживать за пределами Израиля в свете того всеобщего порицания, которому подвергается израильская операция в секторе Газа.

Однако пиковой точки коллективного порицания действия Израиля достигли в тот момент, когда семнадцать представителей избирательного штаба Джо Байдена подписали анонимное письмо, призывающее американского президента надавить на Израиль и положить конец «резне» в секторе Газа.

По мнению составителей «анонимки», причастность к убийству 20 тысяч мирных палестинцев, из которых свыше 40% так и не достигли совершеннолетнего возраста, не может быть никак и ничем оправдано. Впрочем, влиятельные политтехнологи оказались не столько озабочены угрызениями совести, сколько профессиональными соображениями, поскольку по их данным свыше 72% будущих избирателей в возрасте моложе 30 лет отрицательно оценивают подход Белого дома к разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Необходимо отметить, что Байден целиком и полностью полагается на так называемый «социалистический» электорат, представленный учениками и выпускниками американских вузов, которые выступают за распределение государственных ресурсов под гнетом гендерной и расовой диктатуры. Данной части общества практически невозможно закрыть рот, и без опоры на неё «старик Джо» не сможет обеспечить правдоподобность своей победы на грядущих президентских выборах в США. В общем, стоит ли удивляться, что израильские СМИ сегодня на полном серьезе обсуждают вероятность свержения Биньямина Нетаньяху его же американским покровителем.