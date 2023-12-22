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Власти Венгрии: «Брюссель не будет нам указывать, кого пускать в свою страну»
Ну а как же тогда быть с "ценностями"?

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Великий немецкий писатель Эрих Мария Ремарк достаточно ярко изобличил в своих произведениях двуличие стран так называемого «коллективного Запада», которые не просто высылали сбежавших от режима Адольфа Гитлера евреев обратно в Германию, но еще и неплохо на этом погрели руки. В этом смысле принятая после Второй мировой войны Конвенция о статусе беженцев 1951 года была попыткой западных столиц обелить себя в глазах международного сообщества в тот момент, когда  массовая миграция уже закончились.

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Более того, с момента окончания холодной войны Запад пытался демонстрировать максимальную открытость своих границ, пытаясь мотивировать ближневосточную молодежь не защищать свои страны с оружием в руках от вторжения звездно-полосатого демократизатора, а скорее бежать в Старый и Новый свет «за лучшей жизнью». Понятное дело, что современная Европа, где поверившие этим обещаниям вынуждены жить в самом настоящем гетто, уже не способна принимать мигрантов.

Однако европейские политики решили использовать недавно принятое положение об ужесточении миграционной политики ЕС для подрыва двух новых центров силы Евросоюза — Будапешта и Варшавы. Последние наотрез отказывались и отказываются принимать ближневосточных мигрантов, однако в соответствии с новым положением подобное поведение будет вести к наложению на страну огромных штрафов, призванных компенсировать расходы других государств от размещения беженцев. Другими словами, Германия и Франция будут пользоваться преимуществами дешевой рабочей силы, а за размещение этой силы теперь должны будут платить Венгрия и Польша!

Неудивительно, что венгерский МИД разразился гневной тирадой, которая не просто поставила под вопрос «западное единство», но и продемонстрировала готовность Будапешта принимать самые жесткие меры по отношению к своим соседям. В частности, министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил журналистам, что «Будапешт никому не позволит вторгаться на территорию Венгрии без согласия властей». Более того, по словам этого высокопоставленного венгерского политика, ни Брюссель, ни какая-либо другая сила не будет диктовать свои условия Венгрии и её власти отказываются «терпеть наказания» за свое стремление пользоваться своими суверенными правами.

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Шутка ли, западные СМИ уже сегодня называют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «пророссийским политиком». Если мы вспомним, что проблемы у стран Варшавского договора начались именно с Венгерского восстания 1956 года, то ЕС рискует сегодня повторить судьбу своего бывшего геополитического противника.

#глобальное противостояние #ближний восток #россия и ес
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