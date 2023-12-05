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Шведский правозащитник: ЕС готовится к принудительной утилизации старых автомобилей
Кто не спрятался, Брюссель не виноват...

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В своей недавней публикации в социальной сети Substack шведский правозащитник Питер Эмануэлсен обращает внимание широкой общественности на то, что в директиву Европейского парламента и Совета европейского союза о транспортных средствах с выработанным сроком эксплуатации власти ЕС собираются внести радикальные изменения.

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В частности, согласно обсуждаемым сейчас в Европарламенте изменениям, если частный автомобиль не будет соответствовать целому ряду строгих критериев, власти ЕС смогут конфисковать его и принудительно утилизировать. Одним из таких обязательных критериев станет обязательное прохождение ТО раз в два года, что является привычным положением для отечественных автовладельцев, которые владеют автомобилем не старше десяти лет. Правда, неспособность автомобиля пройти ТО у нас в стране не является поводом для конфискации автотранспортного средства.

Более того, если стоимость ремонта автомобиля в какой-то момент времени превысит стоимость его продажи, то власти ЕС точно так же конфискуют транспортное средство, чтобы затем его утилизировать. Единственное исключение из данных изменений, которые шведский правозащитник называет «драконовскими», - это автомобили старше тридцати лет, которые могут похвастаться оригинальными двигателями в исправном состоянии. Если в какой-то момент времени двигатель автомобиля был заменен — добро пожаловать на утилизацию.

Проще говоря, речь идет о том, что исключение из предлагаемых в ЕС норм будут составлять лишь коллекционные автомобили, владельцы которых имеют достаточно средств для защиты своего права на частную собственность в суде. Все остальные вынуждены будут смириться с тем, что отныне государство само решает, когда и как оно может конфисковать транспортное средство гражданина.

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Впрочем, подобная практика является нормой для стран коллективного Запада, поскольку даже такой «оплот демократии», как Соединенные Штаты конфисковал золото своих граждан в 1933, выплатив тем компенсацию в долларах по официальному курсу. В общем, неспособность западных олигархических кругов создать достаточный уровень поддержки внутри западного общества для осуществления так называемого «зеленого перехода» будет толкать власти США и ЕС на все более и более радикальные шаги, потому что инвестиционные фонды вроде BlackRock свои деньги в отказ от традиционных источников энергии уже вложили и отказывать от этих инвестиций они не собираются.

#глобальное противостояние #европейский союз #зеленый переход
Источник: petersweden.substack.com
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