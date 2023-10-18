Американские элиты приходят в себя...

Как ни крути, а стостраничный доклад — это не коротенькая статья для общественного потребления и в нем можно написать много чего такого, что обычному обывателю никто и никогда на расскажет. К примеру, что «Соединенные Штаты не ожидали, а потому и полностью не готовы к ситуации, когда сразу две ядерные державы пытаются оспаривать, в том числе и с помощью силы, существующий статус-кво». Более того, с легкой руки американских конгрессменов мы узнаем, что Вашингтон и правда убежден, что существующий миропорядок основан на результатах холодной, а не Второй мировой войны, из-за чего он постоянно и делает отсылки к «построенному на правилах миру», а не к нормам международного права.

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Впрочем, без вранья в финальном докладе Конгресса США о Стратегическом позиционировании тоже не обошлось. Комиссия, подготовившая ревизию документа, который в последний раз составлялся еще в 2009 году, заявляет о том, что никто не мог предположить, что Вашингтон окажется перед перспективой одновременного противостояния с Россией и Китаем, хотя такие патриархи американской внешней политики, как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, десятилетиями предупреждали о том, что США не стоит ссориться с Россией, поскольку это лишь ускорит сближение Москвы и Пекина. Но нет, сегодня профильная комиссия Конгресса США отмечает, что хотя риск прямого ядерного противостояния по-прежнему невелик, он беспрерывно нарастает, ставя под удар территорию самих Соединенных Штатов.

Более того, в докладе прямо говорится, что готовность Москвы к проведению специальной военной операции на Украине показала, что в США недооценили готовность российского руководства идти на риск и мириться с ощутимыми потерями, что стало для Вашингтона сюрпризом.

Поскольку США не имеет возможности добиться существенного преимущества над Россией и Китаем в разработке передовых средств доставки стратегического ядерного оружия до цели, Вашингтон должен готовиться к тому, чтобы одержать победу в конвенциональных конфликтах над Россией и Китаем одновременно, а иначе «построенному на правилах миру» конец.

Тут стоит отметить, что ВПК стран коллективного Запада в ближайшие несколько лет будет только-только пытаться наладить выпуск сколько-нибудь значимого числа снарядов для возмещения тех запасов, которые были отправлены на Украину. Куда уж там «война с Россией и Китаем» одновременно.

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Более того, косность мышления ведет к тому, что американские законодатели не осознают, что такие страны, как Иран, Индия и Северная Корея, точно так же могут представлять существенную угрозу для американских интересов в самых отдаленных уголках земного шара, но пока хватит и того, что американские власти официально признали собственную неготовность к противостоянию с Москвой и Пекином. Это уже шаг в правильном направлении, хотя призывы «готовиться к войне на два фронта» выглядят странно после «успеха» украинского контрнаступления.