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Lego отказалась от идеи использовать переработанный ПЭТ пластик
Мудрые решения приходят не сразу...

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После того как Китай заявил о том, что он не будет подыгрывать странам коллективного Запада в их большой авантюре под названием «зеленый переход», всем стало хорошо понятно, что никакого перехода не будет. Вопрос остался лишь за тем, какой ценой крупные западные производители смогут отделаться от требующих зеленых «жертвоприношений» политиков, и образцово-показательный пример здесь подала датская компания Lego.

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Вместо того чтобы ходить вокруг да около, руководство компании заявило изданию The Guardian, что оно просто-напросто отказывается от идеи использовать переработанный ПЭТ пластик вместо привычного АБС-пластика, который используется в 80% продукции компании. По словам главы отдела поддержания окружающей среды Тима Брукса, попытка применить используемый в пищевой промышленности ПЭТ пластик для создания деталей Lego была сродни попыткам сделать деревянный велосипед вместо металлического.

Мало того, что ПЭТ пластик требовал добавления ингредиентов для повышения его прочности и износостойкости, так и на его переработку и сушку еще и требуется больше энергии. По словам Брукса, для перехода на ПЭТ пластик компании нужно было полностью перестроить свои заводы, но даже после этого уровень выбросов CO2 у таких заводов был бы выше, чем сейчас.

По словам руководства компании, полторы сотни химиков на протяжении нескольких лет работали над тем, чтобы перебрать сотни разных материалов, которые могли бы подойти для замены АБС-пластика, но никакой «магической формулы» им вывести так и не удалось. В итоге руководство Lego пришло к закономерному выводу, что оно будет и дальше использовать АБС-пластик, но будет пытаться добавлять в него больше биоразлагаемых и переработанных материалов.

Согласно заявлению руководства компании, к 2025 году она утроит своих расходы на поддержание окружающей среды до суммы в 3 миллиарда долларов, при этом пообещав не перекладывать эти расходы на плечи своих покупателей.

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Да вот, собственно говоря, и все, компания с прекрасным менеджментом решила не изобретать велосипед, а просто-напросто выделила деньги на соответствующие расходы. По принципу: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».

#россия и ес #зеленый переход #зеленый транспорт
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