А еще людям скоро думать запретят, наверное.

Если считать, что американцы и правда несут ответственность за близорукие элиты, которые находятся сегодня у власти в Вашингтоне, то едва ли можно было бы придумать более действенный способ вразумить жителей «сияющего града на холме», чем оставить их один на один с собственными политиками и олигархами.

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Нет, даже в страшном сне нельзя представить себе более издевательские предложения, чем те, которые приняла спонсируемая Майклом Блумбергом организация C40, объединяющая больше 200 городов по всему миру. Согласно опубликованному недавно документу, Остин, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон и Сиэтл будут к 2030 году добиваться полного запрета на владение личным автотранспортом, установления ограничения на продажу трех предметов одежды в одни руки в год, а так же полного запрета на употребление мясных и молочных продуктов. Понятное дело, что делаться это будет под эгидой «борьбы с изменением климата».

Любопытно, что Соединенные Штаты и без того испытывают колоссальные проблемы с массовым ожирением, которое стало результатом повсеместного употребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Ответом на эту напасть могла бы стать популяризация продуктов с высоким содержанием жиров, таких как молочные и мясные продукты, однако, судя по всему, больное население приносит западным олигархам больше денег, чем здоровое.

Наконец, всего через семь лет жители упомянутых выше городов потеряют свою способность свободно передвигаться по миру, поскольку их поездки будут ограничены одним перелетом раз в три года на расстояние не более полутора тысяч километров. Понятное дело, что в отсутствие личного автотранспорта население и уехать далеко из подобных «райских местечек» не сможет.

Любопытно, что кабельный телеканал Fox News подсчитал, что в период с 2016 по 2020 год спонсирующий данную инициативу Майкл Блумберг совершил 1700 перелетов на частном самолете, который за это время выработал 10 тысяч тонн углекислого газа. Для сравнения среднестатистический автомобиль производит меньше 5 тонн углекислого газа в год. Впрочем, Блумберг не единственный, кто с подобной «заботой» собирается подойти к обеспечению «достойного» уровня жизни своих соотечественников, среди спонсоров инициативы C40 засветился Джордж Сорос, семейство Клинтонов, а также Всемирный банк. Что называется, за что боролись...