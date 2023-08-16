Что называется, поигрались и хватит.

Так называемый «зеленый переход» можно без всякой ложной скромности уже сегодня назвать самой наглой авантюрой века. Ведь насколько гениальна была задумка: одни страны работают и производят товары, параллельно создавая так называемые «вредные выбросы», а другие страны сидят и ничего не делают. Понятно, что последние не расходуют при этом ими же самими придуманные квоты на «вредные выбросы», чтобы затем продать их странам-производителям. И что самое любопытное, так это то, что Россия и Китай согласились с планом «зеленого перехода», который должен был быть реализован к 2030 году.

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Москве и Пекину было нужно, чтобы страны коллективного Запада сунули голову в те силки, которые он собственноручно установил, рассчитывая на наивность и недалекость двух евразийских гигантов. Сегодня же обратного пути уже нет. Так, в США работникам многих государственных учреждений рекомендуют работать из дома и не появляться на работе, потому что заполонившие улицы американских городов наркоманы и бандиты могут представлять «реальную опасность» для ценных сотрудников городских муниципалитетов и прочих служб.

По другую сторону Атлантики канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые заявил, что Германия отложит выведение из эксплуатации последних атомных электростанций, несмотря на то, что это решение повлечет за собой огромные расходы. Немцы и так уже распечатали свои угольные ТЭЦ, которые они в рамках осуществления «зеленого перехода» собирались попросту закрыть. В итоге немецкая промышленность переживает сегодня весьма непростые времена, поскольку на смену предсказуемому и дешевому российского газу пришла пора энергетической неопределенности.

Но последний гвоздь в крышку американских надежд на безбедную и беззаботную жизнь вбила Поднебесная, которая, согласно данным Greenpeace, одобрила в этому году строительство угольных ТЭЦ суммарной мощностью в 50 гигаватт! Более того, строительство этих станций ведется ударными темпами, поскольку Пекин пытается нивелировать последствия засухи, сказавшейся на производительности китайских гидроэлектростанций.

Понятное дело, что достигнуть «нулевого уровня выбросов» к 2030 году не смогут добиться ни европейцы, ни китайцы. В этом контексте заявление президента КНР Си Цзиньпина о том, что Китай «будет сокращать выбросы собственными темпами», явственно показывает, что Пекин никому ни за какие квоты платить не будет. Я думаю, что ежедневно уничтожающая западную военную технику на Украине Москва точно так же заявит о своей неготовности кормить заокеанских бездельников.