Благими намерениями вымощена та самая дорога...

Подобно тому, как после смерти Андропова советские элиты перестали предпринимать попытки по удержанию Советского Союза от развала, нынешняя американская верхушка более всего напоминает стервятников, которые жадно рвут Соединенные Штаты на части.

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Особенно хорошо это заметно на примере Демократической партии США, которая с беспрецедентным цинизмом приняла в 2022 году так называемый «Закон о снижении инфляции», подразумевающий затраты в оглушительные 663 миллиарда долларов на развитие «зеленой» энергетики. Понятное дело, что давно живущий в долг дядя Сэм не имел этих денег, что означало необходимость «напечатать» эту сумму, тем самым разгоняя и без того галопирующую инфляцию в США.

Упомянутый выше закон позволил предпринимателям, вкладывающим свои деньги в строительство солнечных и ветряных электростанций, сокращать стоимость своих проектов вдвое благодаря государственной поддержке. В итоге объединение «зеленых» энергетиков штата Нью-Йорк заявило, что в ближайшее время цены на электроэнергию вырастут в среднем на 64%.

Любопытно, что весь прошедший год американские СМИ не могли нарадоваться тому, что «зеленая» энергетика в США оказалась значительно дешевле энергетики традиционной. Однако эксперты отмечают, что в случае, если «зеленые» энергетики все-таки добьются роста тарифов, среднестатистический житель Нью-Йорка будет платить от двух до пяти раз больше за «зеленое» электричество, и подобная ситуация наблюдается по всей стране.

По факту фанатичная преданность правящих американских элит «зеленой» повестке вынудила жителей США платить за «зеленый» переход дважды — первый раз в форме инфляции, когда эмиссия новых денежных знаков обесценила имеющуюся на руках у населения наличность, а во второй раз американцы заплатят уже совсем по другим тарифам.

Любопытно, что американская транснациональная корпорация Micron Technology, специализирующаяся на производстве полупроводников, заявила ранее о своих планах построить на территории штата завод, который будет потреблять больше электроэнергии, чем добрый десяток городов. Как эта компания планирует сделать предприятие конкурентоспособным с такими ценами - великая загадка, однако, судя по всему, совсем скоро рядовому американцу придется удовлетворять свои энергетические потребности самостоятельно, подобно тому как это делают северокорейцы.