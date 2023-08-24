Иногда истории заканчиваются очень печально.

Я уже рассказывал о том, что, решившись на попытку организации вооруженного мятежа, Евгений Пригожин совершил страшную ошибку, которая теперь стала для него роковой. Одно дело — это смерть всенародного героя вроде гибели выманенного американцами в Ирак генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Солеймани, которого оплакивал весь Иран. И чего же добились американцы? Теперь спутники, названные в честь легендарного генерала, наблюдают за ними из космоса к великой гордости сынов иранского народа.

реклама

Однако, решившись на мятеж, Пригожин не только разобщил участвующих в специальной военной операции в самое сложное для страны время, но и стал лакомой целью для западных спецслужб, которые теперь смогут заявить, что это российские власти расправляются с неугодными, а Вашингтон тут вроде как бы и ни при чем.

Впрочем, я не раз обращал внимание на то, что ирония по поводу «выжившего из ума» старика Байдена попросту неуместна. Байден может не желать подыгрывать западным журналистам в попытках «изобразить демократию», но он неукоснительно следит за тем, чтобы всего его угрозы исполнялись.

Байден обещал, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен? И вот, как по мановению волшебной палочки, все четыре нитки двух газопроводов отправляются к праотцам. Байден предупреждал Пригожина о том, что ему следует опасаться за его жизнь? И вот, самолет с мятежным российским бизнесменом терпит крушение.

Дело в том, что у Байдена, кроме угроз, осталось не так уж и много рычагов воздействия на международную обстановку, а потому позволить себе разбрасываться обещаниями он попросту не может. Конечно, смерть Пригожина сейчас станет колоссальной головной болью для Москвы, потому что ей не только нужно ответить себе на вопрос, хоронить бывшего главу ЧВК «Вагнер» с почестями или без них, но и пытаться показать африканским странам, что смерть мятежного бизнесмена никак не повлияет на боевую работоспособность российских солдат удачи на Черном континенте.

Запад торопился избавиться от Пригожина до того, как тот сможет себя реабилитировать в ходе африканской кампании, и у Запада это получилось. Москва получила страшную головную боль, а Пригожин лишился возможности остаться в народной памяти в качестве этакого «Робина Гуда». Что же, цена некоторых ошибок бывает непомерно велика, но этим и характеризуется современное глобальное противостояние.