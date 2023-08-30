Что называется, чья бы корова...

Любопытно, что в странах коллективного Запада, где идея осуществления так называемого «зеленого перехода» возведена в ранг квазирелигиозного культа, журналисты все еще потешаются над Северной Кореей.

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КНДР по-прежнему остается одним из самых закрытых государств на свете, которое, несмотря на относительную бедность, продолжает разрабатывать наиболее передовые системы вооружений. К примеру, северокорейцы уже собственный гиперзвуковой «Хвасон-8» успешно испытали, в то время, как США так и не смогли продемонстрировать миру ни одной стоящей гиперзвуковой разработки.

Понятное дело, что у всего на свете есть своя цена и уровень жизни рядового северокорейца по-прежнему оставляет желать лучшего. К примеру, перебежчики в Южную Корею сообщают, что в домах рядовых граждан КНДР электричество появляется не более трех раз в год, то есть только по большим праздникам, поскольку все имеющиеся электрогенерирующие мощности обслуживают интересы северокорейской промышленности.

В этой ситуации рядовые северокорейцы устанавливают на крышах своих домов солнечные батареи, мощности которых хватает для того, чтобы использовать один-два бытовых электроприбора в солнечный день. Этот факт подтверждают не только перебежчики, но и американские спутники, пристально следящие за северокорейскими городами.

Понятное дело, что у каждого свои представления об уровне жизни, однако насмешки американских СМИ над признаками «северокорейской роскоши» выглядят особенно неуместно не столько в контексте вышеупомянутой немощи американского ВПК, а в ситуации, когда рядовых американцев буквально-таки насильно заставляют отказываться от привычных им бытовых приборов под эгидой «борьбы с изменением климата». Так, американские законодатели с самого начала года пытаются запретить не только водонагреватели, но и газовые плиты.

Однако ситуацию в Северной Корее, где отсутствие определенных удобств — это признак борьбы гордой страны за собственное выживание, а не идеологических причуд, западные журналисты склонны оценивать как «признак полного отсутствия заботы о населении со стороны правительства». Интересно, что бы эти же самые журналисты сказали, если бы они более пристально присмотрелись к окружающей их самих действительности.